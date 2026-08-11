Malcolm Stewart: Bahnt sich ein Wechsel zu Kawasaki an?

Nachdem Husqvarna bekanntgegeben hat, dass es im kommenden Jahr in den USA kein offizielles Werksteam mehr stellen werden, hat sich Malcolm Stewart als «free agent» angeboten. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass er im kommenden Jahr die Marke wechseln wird.

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Wird Chase Sexton Kawasaki verlassen

Nach den beiderseitig öffentlich geäußerten Schuldzuweisungen nach Sextons Crash am Pressetag von Thunder Valley ist eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen Sexton und Kawasaki nur schwer vorstellbar. Möglicherweise wiederholt sich das Prado-Drama diesmal mit Sexton. Es wird erwartet, dass Garrett Marchbanks im Team bleibt. Sextons Ersatzmann Cornelius Toendel war am Anfang recht gut unterwegs, aber seine Leistungen sind insgesamt sicher nicht ausreichend. Damit könnte sich eine Tür für Malcolm Stewart öffnen.

Supercross mit oder ohne Outdoors

In den USA verstärkt sich der Trend, dass sich Fahrer spezialisieren. Das hat unter anderem mit der extrem langen Saison von Anfang Januar bis Ende September zu tun. Malcolm wollte sich eigentlich auf den Supercross-Bereich konzentrieren. Kawasaki möchte aber den Fahrer für die gesamte Saison, also Supercross, US Nationals und die SMX Finals.