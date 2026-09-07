Das sieht man nicht oft: Toprak Razgatlioglu auf einem Motocross-Bike

Harley Davidson Weltcup
Bagger World Cup in Spielberg: Titel-Showdown mit zwei US-Champions
MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu hatte am vergangenen Wochenende Spaß auf einer 450er-MX-Yamaha. Seit langer Zeit wagte sich der Superbike-Weltmeister wieder auf ein Motocross-Motorrad.
Im Urlaub oder zwischen den Grands Prix sieht man Toprak Razgatlioglu oft auf den unterschiedlichsten Fahrzeugen. Ob mit Rallye-Auto, Quad, Jetski oder Pitbike – der Superbike-Weltmeister hat mit allem Spaß, was einen Motor hat.
Am vergangenen Wochenende war Toprak allerdings mit einem Fahrzeug unterwegs, mit dem man ihn nicht oft sieht – mit einem Motocross-Bike. Während MX-Trainings bzw. Offroad-Sessions für viele MotoGP-Piloten zum Standardprogramm zählen – etwa bei Marc Marquez oder Pedro Acosta –, geht Toprak bei seinem Training für gewöhnlich andere Wege.
Der Türke veröffentlichte auf seinem Instagram-Kanal ein Video von der Motocross-Session. Er war auf einer Yamaha YZ450F, also einem «Big Bike», unterwegs. Dazu postete er: «Motocross – nach langer Zeit».
Motocross ist eine gute Methode, um sich körperlich fit zu halten und an seiner Technik zu arbeiten – oder einfach, um Spaß zu haben. Aus diesem Grund sind Trainingseinheiten auf dem MX-Bike bei den GP-Piloten sehr beliebt. Die Kehrseite ist die Verletzungsgefahr. Beispielsweise hat sich Ai Ogura vor dem Aragon-GP beim Motocross-Training in seiner japanischen Heimat an der linken Hand verletzt. Ob der Trackhouse-Aprilia-Pilot in Misano wieder zurückkehren wird, ist noch ungewiss.
An diesem Wochenende geht es in der MotoGP-WM auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli weiter. 2025 konnte dort Toprak in der Superbike-WM alle drei Rennen gewinnen. Ob er an der italienischen Adria mit der MotoGP-Yamaha einen Schritt nach vorn machen kann, wird sich zeigen.
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.