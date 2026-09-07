Das sieht man nicht oft: Toprak Razgatlioglu auf einem Motocross-Bike

Im Urlaub oder zwischen den Grands Prix sieht man Toprak Razgatlioglu oft auf den unterschiedlichsten Fahrzeugen. Ob mit Rallye-Auto, Quad, Jetski oder Pitbike – der Superbike-Weltmeister hat mit allem Spaß, was einen Motor hat.

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Am vergangenen Wochenende war Toprak allerdings mit einem Fahrzeug unterwegs, mit dem man ihn nicht oft sieht – mit einem Motocross-Bike. Während MX-Trainings bzw. Offroad-Sessions für viele MotoGP-Piloten zum Standardprogramm zählen – etwa bei Marc Marquez oder Pedro Acosta –, geht Toprak bei seinem Training für gewöhnlich andere Wege.

Der Türke veröffentlichte auf seinem Instagram-Kanal ein Video von der Motocross-Session. Er war auf einer Yamaha YZ450F, also einem «Big Bike», unterwegs. Dazu postete er: «Motocross – nach langer Zeit».

Toprak Razgatlioglu beim Motocross-Training Foto: Toprak Razgatlioglu Toprak Razgatlioglu beim Motocross-Training © Toprak Razgatlioglu

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Beliebt bei MotoGP-Fahrern: Motocross-Training

Motocross ist eine gute Methode, um sich körperlich fit zu halten und an seiner Technik zu arbeiten – oder einfach, um Spaß zu haben. Aus diesem Grund sind Trainingseinheiten auf dem MX-Bike bei den GP-Piloten sehr beliebt. Die Kehrseite ist die Verletzungsgefahr. Beispielsweise hat sich Ai Ogura vor dem Aragon-GP beim Motocross-Training in seiner japanischen Heimat an der linken Hand verletzt. Ob der Trackhouse-Aprilia-Pilot in Misano wieder zurückkehren wird, ist noch ungewiss.

An diesem Wochenende geht es in der MotoGP-WM auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli weiter. 2025 konnte dort Toprak in der Superbike-WM alle drei Rennen gewinnen. Ob er an der italienischen Adria mit der MotoGP-Yamaha einen Schritt nach vorn machen kann, wird sich zeigen.