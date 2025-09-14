Das Sonntagsrennen der DTM im TV und Stream

Das DTM-Feld tritt auf dem traditionsreichen Red Bull Ring an. Nach einem spannenden Rennen am Samstag folgt am Sonntag das zweite Rennen. SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr das 14. Saisonrennen verfolgen könnt.

Endlich steht das siebte Rennwochenende der DTM-Saison 2025 an! Deutschlands bekannteste Rennserie startet auf dem legendären Red Bull Ring. Das erste Rennlauf am Samstag bot bereits viel Action. Der dreimalige Champion René Rast gewann das Rennen, womit das BMW-Ass zum ersten Mal in diesem Jahr die Tabellenführung übernahm.

Am heutigen Sonntag steht das zweite Qualifying und das zweite Rennen an.

Um 09:15 Uhr startet das zweite Qualifying auf der sächsischen Berg-und-Talbahn, während um 13:30 Uhr die Startampel für den zweiten Wertungslauf auf Grün geschaltet wird.

Wie gewohnt kann das Rennen im deutschen Free-TV Live auf ProSieben verfolgt werden. Die Übertragung vom Nürburgring beginnt um 12:55 Uhr.

Die ProSieben-Übertragung kann zudem auf ran.de sowie auf Joyn gestreamt werden. Zudem wird dort auch ab 09:05 Uhr das Qualifying Live gezeigt.

Ebenfalls alle Sitzungen werden auf dem YouTube-Account der DTM gezeigt. Dort ist die Übertragung allerdings mit englischen Kommentar verfügbar. Viele Fans, die den polarisierenden ProSieben-Kommentator Eddie Mielke nicht hören möchten, verfolgen dort das Rennen.

Auch auf ServusTV ist das Rennen im TV verfolgbar. Nach der MotoGP-Übertragung kann das Rennen Re-Live ab 15:25 Uhr geschaut werden.

Auf n-tv können Fans am Sonntagabend zudem eine Zusammenfassung des Rennwochenendes verfolgen. Zwischen 19:15 und 19:30 überträgt der Nachrichtensender n-tv Magazin PS - DTM Kompakt.