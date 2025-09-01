Aspang Race: Top-Asse Garcia und Verona kommen!

Das legendäre Aspang Race ist nach einem Jahr Pause wieder zurück – diesmal kommen sogar Josep Garcia und Andrea Verona aus der Enduro-WM nach Niederösterreich.

Nach einem Jahr Pause geht vom 5. bis 7. September wieder das Aspang Race über die Bühne. Die Traditionsveranstaltung auf dem Gelände der Aspanger Bergbau- und Mineralwerke ist nach dem Red Bull Erzbergrodeo das zweitgrößte Enduro-Event Österreichs mit etwa 700 Nennungen. Im Vorjahr musste die Enduro-Veranstaltung in Aspang wegen der schlimmen Unwetter in der gesamten Region abgesagt werden.

Nach einer Phase der Ungewissheit konnte das Event für 2025 neu aufgestellt werden und das Teilnehmerfeld liest sich diesmal als Aufmarsch der Welt-Elite. Die Hauptrennen steigen Samstag und Sonntag. Als absolutes Highlight gilt der Auftritt von Josep Garcia. Der spanische Red-Bull-KTM-Werksfahrer zeigte seine Sonderklasse zuletzt auch bei den Six Days in Bergamo. Ebenfalls dabei sein wird Red-Bull-GASGAS-Werksfahrer Andrea Verona, der schon im Jahr 2023 bereits in Aspang fuhr.

Auch Österreichs Hard-Enduro-Könner Michi Walkner gibt in Aspang wieder ein Gastspiel, steckt dafür schon in der Vorbereitung. Der Salzburger GASGAS-Fahrer – er ist Sohn von Ex-Motocross-Ass Rupi Walkner – war zuletzt bei den Romanics im Einsatz, wo er Rang 4 holte. Auch der Einsatz des Tiroler KTM-Testers Lukas Neurauter steht im Raum, der bei den Six Days sensationelle Prüfungen gezeigt hat und in einer SP hinter Garcia Platz 2 holte.

Dazu geht es in der Enduro-ÖM ins Finale im Titelkampf. Mit Aspang und Oberwölz stehen nur noch zwei Events auf dem Kalender. Nach dem Abstecher zu den Six Days in Italien werden in Aspang auch wieder alle anderen nationalen Top-Asse mit dabei sein. Titelverteidiger und ÖM-Open-Leader ist der Steirer Maurice Egger auf der KTM des Walzer Factory Teams – seine schärfsten Herausforderer sind Thomas Hecher (GASGAS Obereder) und der Mattighofener KTM-Routinier und Multi-Meister Walter Feichtinger.

Mit Spannung darf auch der Einsatz von Teenager Valentino Hutter (XGrip GASGAS) erwartet werden, der schon mehrfach für Bestzeiten in der Open-Klasse gesorgt hat und mit Anton Vötsch und Jan Wunderlich (beide DM Racing) Österreichs Junioren-Team bei den Six Days gebildet hat.

Die Aspanger Veranstalter-Crew um Mastermind Bernhard Spitzer hat sich sehr ins Zeug gelegt. Das Rahmenprogramm kann sich ebenfalls wieder sehen lassen. Im Rahmen einer Tombola gibt es am Samstagabend als Höhepunkt im Festzelt neben wertvollen Sachpreisen auch eine nagelneue 300er-Beta zu gewinnen.