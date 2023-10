Fred Vasseur (Ferrari): «Katar wird eine harte Nuss» 05.10.2023 - 07:28 Von Mathias Brunner

© LAT Ferrari-Teamchef Fred Vasseur

​In Singapur hat Ferrari mit Carlos Sainz einen umjubelten Sieg erobert. In Japan reichte es nicht mehr zu einem Podestplatz. Was ist in Katar für Ferrari möglich? Teamchef Fred Vasseur ist skeptisch.