Alonso: Startplatz 7 verpasst, «blind» ins Rennen
Fernando Alonso
Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso konnte den Sprint am Samstagmorgen in Austin wegen einer Kollision nicht beenden. Im Qualifying später am Tag reichte es nur für Rang 10 – obwohl eigentlich mehr drin gewesen wäre, wie er danach verriet: «Wir haben das Auto von heute Morgen repariert und die gleichen Spezifikationen beibehalten. Das Auto verhält sich gut und ich habe auch einige Fortschritte gemacht. Es ist schade, dass wir innerhalb einer Zehntelsekunde liegen, denn dieses Zehntel hätten wir wahrscheinlich im Auto gehabt, ich glaube wir hätten Platz 7 holen können.»
Von Alonsos Startplatz 10 bis zu Antonelli an Rang 7 war alles sehr eng, nur 46 Hundertstel trennen Alonso von Antonelli. Alonso verriet: «Wir dachten, wir wären beim letzten Versuch am Limit, was die Zeit aus der Boxengasse raus anging. Wir dachten, wir wären in der roten Zone, was das Timing für das Überqueren der Ziellinie angeht. Daher habe ich viel zu viel Druck gemacht, weil ich dachte, ich wäre da am Limit.» Er dachte also, er würde es eventuell nicht mehr vor Ablauf der Zeit über die Start-Ziel-Linie schaffen und entsprechend keinen letzten Versuch mehr haben. Doch man hatte sich bei Aston Martin verschätzt.
Alonso: «Am Ende bin ich mit 15 oder 18 Sekunden Puffer über die Linie gekommen, ich habe also in der Out-Lap unnötig zu viel Druck gemacht.» Und entsprechend dafür in der Quali-Lap Tempo eingebüßt.
Früher am Samstag im Sprint hatte Alonso kaum Zeit auf der Strecke, weil er bereits nach dem Unfall in Runde 1, Kurve 1 raus war. Der zweimalige Weltmeister: «Ich werde im Vergleich zu den anderen etwas blind ins Rennen gehen, aber mal sehen, was wir tun können und ob wir Punkte holen können.»
