Alonso: Startplatz 7 verpasst, «blind» ins Rennen

Nach dem Chaos-Start im Formel-1-Sprint in Austin verschätzte sich Fernando Alonsos Team im Qualifying, was ihn womöglich mehrere Positionen kostete. Warum der Spanier außerdem ein wenig blind ins Rennen muss.

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso konnte den Sprint am Samstagmorgen in Austin wegen einer Kollision nicht beenden. Im Qualifying später am Tag reichte es nur für Rang 10 – obwohl eigentlich mehr drin gewesen wäre, wie er danach verriet: «Wir haben das Auto von heute Morgen repariert und die gleichen Spezifikationen beibehalten. Das Auto verhält sich gut und ich habe auch einige Fortschritte gemacht. Es ist schade, dass wir innerhalb einer Zehntelsekunde liegen, denn dieses Zehntel hätten wir wahrscheinlich im Auto gehabt, ich glaube wir hätten Platz 7 holen können.»

Von Alonsos Startplatz 10 bis zu Antonelli an Rang 7 war alles sehr eng, nur 46 Hundertstel trennen Alonso von Antonelli. Alonso verriet: «Wir dachten, wir wären beim letzten Versuch am Limit, was die Zeit aus der Boxengasse raus anging. Wir dachten, wir wären in der roten Zone, was das Timing für das Überqueren der Ziellinie angeht. Daher habe ich viel zu viel Druck gemacht, weil ich dachte, ich wäre da am Limit.» Er dachte also, er würde es eventuell nicht mehr vor Ablauf der Zeit über die Start-Ziel-Linie schaffen und entsprechend keinen letzten Versuch mehr haben. Doch man hatte sich bei Aston Martin verschätzt.

Alonso: «Am Ende bin ich mit 15 oder 18 Sekunden Puffer über die Linie gekommen, ich habe also in der Out-Lap unnötig zu viel Druck gemacht.» Und entsprechend dafür in der Quali-Lap Tempo eingebüßt.

Früher am Samstag im Sprint hatte Alonso kaum Zeit auf der Strecke, weil er bereits nach dem Unfall in Runde 1, Kurve 1 raus war. Der zweimalige Weltmeister: «Ich werde im Vergleich zu den anderen etwas blind ins Rennen gehen, aber mal sehen, was wir tun können und ob wir Punkte holen können.»

GP-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,510 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,801

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,807

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,826

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:32,912

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,084

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,114

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:33,139

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:33,150

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,160

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,334

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,360

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,466

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,651

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,044

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,125

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,136

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,540

19. Alex Albon (T), Williams, 1:34,690

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit

Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 37:58,229 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,395 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +0,791

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,224

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,825

06. Alex Albon (T), Williams, +2,576

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2,976

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +4,147

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,804

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,126

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +5,649

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +6,228

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,624

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +8,006

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +13,576

Out

Esteban Ocon (F), Haas, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Kollision

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 281

04. Russell 244

05. Leclerc 177

06. Hamilton 130

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hadjar 39

10. Sainz 38

11. Hülkenberg 37

12. Alonso 36

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 22

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 333

03. Ferrari 307

04. Red Bull Racing 300

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20