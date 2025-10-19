Isack Hadjar über Quali-Unfall: «Falsch eingeschätzt»

Racing Bulls-Pilot Isack Hadjar verunfallte zu Beginn des Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix in Austin, konnte keine Zeit setzen. Der Franzose ärgerte sich über sich selbst: Was er hätte besser machen können.

Bitteres Qualifying für Isack Hadjar: Der Racing Bulls-Pilot muss als Letzter in den Grand Prix starten, nachdem er in der Qualifikation verunfallt war. In Kurve 6 verlor er im Q1 die Kontrolle über seinen Boliden, schlug in die Barriere ein, bevor er eine Zeit setzen konnte.

Hadjar nach der Session: «Es war definitiv ein überraschender Moment, sagen wir mal so. Ich hätte nichts tun können, um das Auto anders zu fangen, aber ich hätte definitiv etwas vor der Kurve tun können. Ich habe es einfach falsch eingeschätzt. Bei dieser Geschwindigkeit ist das unverzeihlich.»

Der Franzose war merklich frustriert, schlug verärgert aufs Lenkrad. Denn es wäre wohl einiges drin gewesen. Sein Teamkollege Liam Lawson qualifizierte sich als 12. Im Sprint war Hadjar 12. geworden, sein Teamkollege verpasste als Neunter knapp die Punkteränge.

Hadjar: «Das Auto ist schnell. Deshalb bin ich auch wirklich sauer. Es ist schwer, auf der Bank zu sitzen, während andere fahren. Ich möchte wirklich da draußen sein. Also, ja, sehr frustrierend…»

GP-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,510 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,801

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,807

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,826

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:32,912

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,084

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,114

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:33,139

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:33,150

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,160

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,334

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,360

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,466

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,651

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,044

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,125

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,136

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,540

19. Alex Albon (T), Williams, 1:34,690

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit

Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 37:58,229 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,395 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +0,791

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,224

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,825

06. Alex Albon (T), Williams, +2,576

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2,976

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +4,147

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,804

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,126

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +5,649

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +6,228

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,624

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +8,006

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +13,576

Out

Esteban Ocon (F), Haas, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Kollision

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 281

04. Russell 244

05. Leclerc 177

06. Hamilton 130

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hadjar 39

10. Sainz 38

11. Hülkenberg 37

12. Alonso 36

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 22

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 333

03. Ferrari 307

04. Red Bull Racing 300

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20