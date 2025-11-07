Hülkenberg/Bortoleto: Audi zeigt bald Konzept 2026

​Auf der Formel-1-Seite von Audi läuft ein Countdown, der am 12. November endet: Dann will der deutsche Premiumhersteller zeigen, in welchen Farben 2026 in der Königsklasse gefahren wird.

Der Countdown läuft: Audi steigt in die Formel 1 ein, ab 26. Januar 2026 wird in Barcelona getestet, dann finden zwei Wintertests in Bahrain statt (von 11.–13. Februar und von 18.–20. Februar). Durchaus denkbar, dass noch vor dem Barcelona-Test ein Roll-out samt Filmtag eingeplant wird.

Wie der Audi-Rennwagen für die Formel 1 aussehen könnte, das bekommen Fans jedoch schon vorher zu sehen: Auf der Formel-1-Webpage von Audi www.audif1team.com läuft ein Countdown, der am kommenden 12. November endet. Dann wird die Marke mit den vier Ringen zeigen, wie die Lackierung des 2026er Fahrzeugs aussehen könnte.

Der Formel-1-Renner, den die Fans dabei sehen werden, entspricht nicht dem 2026er Fahrzeug von Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto – es geht lediglich um die Farben; Audi nennt das Ganze die «Enthüllung des Konzeptfahrzeugs».



Der erste Formel-1-Rennwagen von Audi entsteht derzeit in Hinwil/CH (Chassis) und in Neuburg/D (Antriebseinheit).



Teamchef Jonathan Wheatley hat vor kurzem verraten, das Projekt sei im Zeitplan, und es stehe bereits fest, wann erstmals der Motor im Rennwagen angelassen werde (das so genannte «fire up»).



Der Engländer sagt: «Alles läuft derzeit wie am Schnürchen, und wir brennen darauf zu erleben, wie Chassis und Motor erstmals zusammenkommen. Wir sind alle schon ganz aufgeregt.»