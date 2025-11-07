Ferrari-Zukunft: Lewis Hamilton reagiert auf Gerüchte
Lewis Hamilton
Zwölf Jahre lang feierte Lewis Hamilton mit dem Mercedes-Werksteam viele Erfolge, dann verliess er den Rennstall der Sternmarke in Richtung Ferrari, was die Erwartungen der Tifosi in schwindelnde Höhen geschraubt hat. Der siebenfache Weltmeister selbst mahnte seine Anhänger dazu, sich in Geduld zu üben, und diese war auch gefragt.
Hamilton schaffte es zwar schon beim zweiten Kräftemessen der Saison im Sprint auf die Pole und als erster über die Ziellinie. Aber auf sein GP-Podest wartet er auch nach 20 WM-Runden noch. Das schürt die Gerüchte über ein baldiges Karriereende des Rekord-GP-Siegers. Mancherorts wird bereits über seinen Nachfolger diskutiert.
Die Frage, die dabei immer wieder gestellt wird, lautet: Wird Hamilton auch im übernächsten Jahr noch im roten Renner sitzen? Oder wird sich die Scuderia aus Maranello die Dienste eines der vielen Kandidaten sichern? Oscar Piastri soll Interesse an einem Team-Wechsel gezeigt haben, und mit Haas-Rookie Oliver Bearman haben die Roten auch in den eigenen Reihen ein vielversprechendes Talent, das sie befördern könnten.
Im Fahrerlager von São Paulo hat Hamilton auf die Gerüchte reagiert. Er offenbarte: «Normalerweise beginnst du bereits ein Jahr vor dem Vertragsbeginn mit den Gesprächen darüber, wenn du ein Abkommen anstrebst. Ich habe einen Vertrag, der ziemlich langfristig ist. Ich bin also derzeit etwas weit davon entfernt, wieder zu verhandeln.»
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20