Ferrari-Zukunft: Lewis Hamilton reagiert auf Gerüchte

Die Zukunft von Lewis Hamilton bei Ferrari ist angesichts der bescheidenen Ergebnisse des siebenfachen Weltmeisters immer wieder ein Thema. Im Fahrerlager von São Paulo hat er nun auf die jüngsten Gerüchte reagiert.

Zwölf Jahre lang feierte Lewis Hamilton mit dem Mercedes-Werksteam viele Erfolge, dann verliess er den Rennstall der Sternmarke in Richtung Ferrari, was die Erwartungen der Tifosi in schwindelnde Höhen geschraubt hat. Der siebenfache Weltmeister selbst mahnte seine Anhänger dazu, sich in Geduld zu üben, und diese war auch gefragt.

Hamilton schaffte es zwar schon beim zweiten Kräftemessen der Saison im Sprint auf die Pole und als erster über die Ziellinie. Aber auf sein GP-Podest wartet er auch nach 20 WM-Runden noch. Das schürt die Gerüchte über ein baldiges Karriereende des Rekord-GP-Siegers. Mancherorts wird bereits über seinen Nachfolger diskutiert.

Die Frage, die dabei immer wieder gestellt wird, lautet: Wird Hamilton auch im übernächsten Jahr noch im roten Renner sitzen? Oder wird sich die Scuderia aus Maranello die Dienste eines der vielen Kandidaten sichern? Oscar Piastri soll Interesse an einem Team-Wechsel gezeigt haben, und mit Haas-Rookie Oliver Bearman haben die Roten auch in den eigenen Reihen ein vielversprechendes Talent, das sie befördern könnten.

Im Fahrerlager von São Paulo hat Hamilton auf die Gerüchte reagiert. Er offenbarte: «Normalerweise beginnst du bereits ein Jahr vor dem Vertragsbeginn mit den Gesprächen darüber, wenn du ein Abkommen anstrebst. Ich habe einen Vertrag, der ziemlich langfristig ist. Ich bin also derzeit etwas weit davon entfernt, wieder zu verhandeln.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20