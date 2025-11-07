Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Live-Ticker: Wer holt die Sprint-Pole in São Paulo?

Von Vanessa Georgoulas
In Austin war Max Verstappen der Schnellste im Sprint-Qualifying – holt der Red Bull Racing-Star auch in Interlagos die Sprint-Pole?
Bei den vier Sprint-Qualifyings, die in dieser Saison bisher stattgefunden haben, schnappte sich immer ein anderer Fahrer die Pole-Position. Wer sich in Interlagos durchsetzt, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.
Mit dem Wochenende in São Paulo steht das vorletzte Sprintrennen des Jahres auf dem Programm. Die viertletzte WM-Runde in dieser Saison ist deshalb besonders wichtig, denn die Fahrer können maximal 33 Punkte holen – eine Ausbeute, die mit Blick auf den WM-Titelkampf bei den Fahrern und dem Fight um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung besonders wichtig ist.

Im Sprint-Qualifying entscheidet sich, wer die beste Ausgangslage für das Mini-Rennen auf dem Autódromo José Carlos Pace haben wird. Bisher stand in diesem Jahr immer ein anderer Fahrer auf Pole.

In China war das Ferrari-Star Lewis Hamilton, in Miami setzte sich Mercedes-Rookie Kimi Antonelli gegen die Konkurrenz durch. In Belgien war es Oscar Piastri, der die schnellste Runde drehte und bei der jüngsten Zeitenjagd um die Startaufstellung bei einem Mini-Rennen in Austin war Titelverteidiger Max Verstappen der Schnellste.

Ob der Red Bull Racing-Star auch in Brasilien flotter als die Konkurrenz bleibt, kann hier im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com mitverfolgt werden.

