Oscar Piastri (3.): Überraschung im Sprint-Qualifying
Oscar Piastri
Im ersten freien Training zum Brasilien-GP war Oscar Piastri nur 23 Tausendstel langsamer als sein McLaren-Teamkollege Lando Norris. Im Sprint-Qualifying fiel der Rückstand des Australiers grösser aus, deshalb musste er sich mit der drittschnellsten Zeit begnügen. Am Ende blieb er 0,185 sec über der Sprint-Pole-Zeit seines Stallgefährten.
Dennoch erklärte Teamchef Andrea Stella: «Ich denke, Oscar ist hier in Brasilien wieder in Form. Es ist schade, dass er bei seinem ersten Versuch einen kleinen Fehler in der ersten Kurve hatte. Oscar ist bei der Musik, und ich bin mir sicher, dass wir an diesem Wochenende einen sehr interessanten Wettkampf sehen werden.»
Piastri selbst erlebte eine Überraschung. Er offenbarte nach der Zeitenjagd: «Der weiche Reifen hat sich etwas anders als erwartet angefühlt.» Und er schilderte: «Bei meiner ersten schnellen SQ3-Runde hatte ich ein paar Schreckmomente, was natürlich nicht ideal und etwas schade ist. Aber am Ende habe ich mich im Auto sehr viel besser gefühlt als in den vergangenen Wochen.»
«Ich bin deshalb ziemlich zufrieden», beteuerte der 24-Jährige aus Melbourne, und betonte: «Im Training lief es wirklich gut, doch wir haben dann fürs Sprint-Qualifying ein paar Dinge geändert, und es dauerte etwas, bis ich mich wieder daran gewöhnt habe. Natürlich hätte ich mir gewünscht, noch etwas mehr zu erreichen.»
«Aber ich denke, wir sind konkurrenzfähig und uns erwartet sicherlich ein interessanter Tag. Mal schauen, was das Wetter macht. Ich werde versuchen, alle Chancen zu nutzen, die sich ergeben. Ich denke, wir haben das nötige Tempo, und ich hoffe, dass wir das für ein gutes Ergebnis nutzen können», ergänzte der WM-Zweite.
Sprint-Qualifying, Brasilien
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09.243 min
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,340
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,428
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,495
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,496
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,580
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:09,671
08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,725
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,775
10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:09,935
11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,811
12. Alex Albon (T), Williams, 1:09,813
13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,852
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,923
15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,946
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,441
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:10,666
18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,692
19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,872
20. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,120
