Oscar Piastri (3.): Überraschung im Sprint-Qualifying

McLaren-Star Oscar Piastri war im Training noch sehr nah an seinem Teamkollegen Lando Norris dran. Im Sprint-Qualifying musste er sich mit dem dritten Platz begnügen. Danach erzählte er, was ihn überrascht hatte.

Im ersten freien Training zum Brasilien-GP war Oscar Piastri nur 23 Tausendstel langsamer als sein McLaren-Teamkollege Lando Norris. Im Sprint-Qualifying fiel der Rückstand des Australiers grösser aus, deshalb musste er sich mit der drittschnellsten Zeit begnügen. Am Ende blieb er 0,185 sec über der Sprint-Pole-Zeit seines Stallgefährten.

Dennoch erklärte Teamchef Andrea Stella: «Ich denke, Oscar ist hier in Brasilien wieder in Form. Es ist schade, dass er bei seinem ersten Versuch einen kleinen Fehler in der ersten Kurve hatte. Oscar ist bei der Musik, und ich bin mir sicher, dass wir an diesem Wochenende einen sehr interessanten Wettkampf sehen werden.»

Piastri selbst erlebte eine Überraschung. Er offenbarte nach der Zeitenjagd: «Der weiche Reifen hat sich etwas anders als erwartet angefühlt.» Und er schilderte: «Bei meiner ersten schnellen SQ3-Runde hatte ich ein paar Schreckmomente, was natürlich nicht ideal und etwas schade ist. Aber am Ende habe ich mich im Auto sehr viel besser gefühlt als in den vergangenen Wochen.»

«Ich bin deshalb ziemlich zufrieden», beteuerte der 24-Jährige aus Melbourne, und betonte: «Im Training lief es wirklich gut, doch wir haben dann fürs Sprint-Qualifying ein paar Dinge geändert, und es dauerte etwas, bis ich mich wieder daran gewöhnt habe. Natürlich hätte ich mir gewünscht, noch etwas mehr zu erreichen.»

«Aber ich denke, wir sind konkurrenzfähig und uns erwartet sicherlich ein interessanter Tag. Mal schauen, was das Wetter macht. Ich werde versuchen, alle Chancen zu nutzen, die sich ergeben. Ich denke, wir haben das nötige Tempo, und ich hoffe, dass wir das für ein gutes Ergebnis nutzen können», ergänzte der WM-Zweite.

Sprint-Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09.243 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,340

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,428

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,495

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,496

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,580

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:09,671

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,725

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,775

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:09,935

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,811

12. Alex Albon (T), Williams, 1:09,813

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,852

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,923

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,946

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,441

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:10,666

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,692

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,872

20. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,120





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren