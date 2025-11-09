Hülkenberg (Sauber/Audi): Ferrari/Hamilton blamiert

​Das ist blamabel für das stolze Ferrari und Superstar Lewis Hamilton: Der siebenfache Champion muss sich in Brasilien vom Ferrari-Kundenfahrer Nico Hülkenberg schlagen lassen.

Nico Hülkenberg gilt als einer der besten Qualifyer im Formel-1-Feld, was der Deutsche in den letzten Jahren immer wieder bewiesen hat. Aber es dauerte tatsächlich bis zum 21. GP-Wochenende der Saison 2025, dass Hülki es in einer GP-Qualifikation unter die Top-Ten schafft.

Das Pikante dabei: Ausgerechnet Nico im Auto des Ferrari-Kunden Sauber hat im spannenden Abschlusstraining von Interlagos den Ferrari-Werkspiloten Lewis Hamilton aus den Top-Ten geschubst – eine Ohrfeige für Ferrari und den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer.

Der 38-jährige Emmericher grinst: «Es ist schon beeindruckend, wie lange das gedauert hat. Es gibt auch keine eindeutige Erklärung dafür. Wir waren einfach zu oft am falschen Ende im Bereich von Platz 10. Dieses Mal habe ich es geschafft, im entscheidenden Moment noch ein wenig Speed aus dem Wagen zu holen.»

«Es war gewiss kein einfaches Qualifying. Der böige Wind machte das Auto unberechenbar und schwer zu beherrschen, und die Fahrzeugbalance blieb die ganze Zeit über knifflig, was es schwierig machte, konstant gute Rundenzeiten zu erzielen.»



Im Sprint vom Samstag war Hülki einer von drei Fahrern, die in Kurve 3 von der Bahn gerieten, nach Oscar Piastri und vor Franco Colapinto. Ergebnis: Front- und Heckflügel zerschlagen, Unterboden malträtiert.



Nico weiter: «Der Sprint verlief enttäuschend, aber ein dickes Lob an das Team – sie haben grossartige Arbeit geleistet und das Auto in so kurzer Zeit wieder einsatzbereit gemacht. Wir haben hart daran gearbeitet, das Paket zu verbessern, und es ist ermutigend, Fortschritte zu sehen.»



«Heute Sonntag sieht es nach einem trockenen Rennen aus, was eine Herausforderung sein könnte, aber wir werden alles geben. Es stehen einige schnelle Autos hinter uns, daher müssen wir clever fahren, fehlerfrei bleiben und versuchen, jede Chance zu nutzen. Das Ziel sind immer Punkte, und wir werden hart kämpfen, um welche mit nach Hause zu nehmen.»







Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,511 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,685

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,805

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,886

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,931

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,942

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,962

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,977

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,002

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,039

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,001

12. Alex Albon (T), Williams, 1:10,053

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,100

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,161

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:10,472

16. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,403

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,438

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,632

19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,711

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit