Ferrari-Chef: Hamilton/Leclerc? Liefern statt labern

​Der Grosse Preis von São Paulo brachte eine Nullrunde für Ferrari: beide Autos out. Ferrari-Vorstandschef John Elkann äussert sich auffallend kühl über Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

Die Ferrari-Mannschaft hat Brasilien mit leeren Händen verlassen müssen: Charles Leclerc wurde durch eine Ketten-Reaktion schuldlos aus dem Rennen gerissen (dies nach Startplatz 3), Lewis Hamilton blamierte sich mit einem Anfängerfehler (Fehleinschätzung im Duell mit Franco Colapinto), sein Auto war zu beschädigt, um Aussicht auf Punkte zu haben, Aufgabe.

Ferrari damit mit dem ersten Nuller seit Zandvoort auf Platz 4 im Konstrukteurs-Pokal zurückgefallen, hinter Red Bull Racing mit Alleinunterhalter Max Verstappen.

John Elkann, Aufsichtsrats-Chef des Autokonzerns Stellantis und auch von Ferrari, ist bei einer Veranstaltung in Italien am Montag auf das verpatzte Rennen angesprochen worden, und der in New York geborene Spitzen-Manager hat sich ungewöhnlich geäussert.



Elkann sagte: «Brasilien war eine grosse Enttäuschung. Was unser Engagement in der Formel 1 angeht, so haben unsere Mechaniker titelfähig sind, mit all dem, was sie bei Boxenstopps zeigen. Wenn wir uns die Arbeit der Ingenieure betrachten, dann besteht kein Zweifel daran, dass der Rennwagen verbessert worden ist.»



Und nun kommt’s, denn Elkann fügt über die beiden Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc an: «Alles Andere ist nicht auf der Höhe des Erforderlichen. Wir haben Piloten, die sich besser aufs Fahren konzentrieren und weniger reden sollten. Denn wir haben einige wichtige Rennen vor uns, und den zweiten Saisonrang zu erreichen, ist nicht unmöglich.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22









