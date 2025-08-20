KTM stellt EXC 6DAYS Modellreihe 2026 vor

Ende Juli präsentierte KTM das Motocross-Portfolio für 2026, eine Woche später legte der österreichische Hersteller mit den neuen Enduro-Modellen nach. Nun folgt die EXC 6DAYS Modellreihe 2026.

Die «Six Days» sind jedes Jahr Bühne und Maßstab für die weltbesten Fahrer und härtesten Bikes. Zum Modelljahr 2026 bringt KTM deshalb eine Sonderedition der EXC 6DAYS auf den Markt. In Summe sind es fünf Modelle, die Updates hinsichtlich der Performance und des Designs bekommen haben. «Ready to Race steckt in jeder KTM, doch die EXC 6DAYS Range ist die Verkörperung von Technik, Tempo und Style, um im ältesten FIM-Offroad-Wettbewerb ganz vorne mitzufahren», hieß es in der Pressemitteilung.

Die 2026 KTM EXC 6DAYS-Editionen umfassen die KTM 300 EXC 6DAYS (2-Takt) sowie die KTM 250 EXC-F 6DAYS, KTM 350 EXC-F 6DAYS, KTM 450 EXC-F 6DAYS und KTM 500 EXC-F 6DAYS (4-Takt). Basis ist die KTM-Enduro-Modellreihe 2026. «Die neuen Bikes profitieren von überarbeiteten Materialien und Setups bei den 48 mm WP XACT Closed-Cartridge-Gabeln sowie beim WP XPLOR PDS-Federbein: weniger Gewicht, besseres Feedback, mehr Stabilität und damit schnellere Rundenzeiten», behauptet KTM. Das Kraftstoffsystem aller Modelle wurde mit einer neuen Schutzkappe verstärkt und die Kühlleistung durch robustere Kühlerabdeckungen weiter optimiert. Serienmäßig verfügen alle Modelle über Kühlerlüfter.

Die FIM International Six Days Enduro gehen 2025 in Bergamo, Italien, in ihre 99. Auflage. Ende August trifft sich dort eine Woche lang die Elite des Endurosports. Das italienische Terrain der Six Days 2025 stand Pate für die neue Sonderlackierung: markante Blau-, Weiß-, Grün- und Rottöne prägen Bodywork, Frontmaske, Gabelschützer, Sitzbank und Schwinge. Unübersehbar ist zudem der orange lackierte Rahmen. CNC-gefräste Gabelbrücken, Frontachsen-Schnellzieher, Kettenschutz, Rahmenschützer und Supersprox-Stealth-Kettenrad runden das Erscheinungsbild ab. 6DAYS-Logos finden sich auf Lenker, Schalldämpfer und Felgen.

Weitere Features der 2026 KTM EXC 6DAYS Modelle: Schwimmend gelagerte Bremsscheibe vorn und massive Bremsscheibe hinten, Sicherheitsdraht an der Hinterradbremse für maximale Belastbarkeit, gewichtssparender Motorschutz, Mapping-Schalter für individuelle Motorcharakteristik und Metzeler 6DAYS Extreme Bereifung. Zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten bieten die überarbeiteten KTM PowerParts- und PowerWear-Kataloge.

Alle 4-Takt-Sondermodelle der 2026 KTM EXC 6DAYS sind ab September bei den autorisierten KTM-Händlern erhältlich, die 2-Takt KTM 300 EXC 6DAYS folgt im Oktober. Je nach Markt können die Termine variieren. Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit erteilt die jeweilige nationale KTM-Niederlassung oder der Importeur.