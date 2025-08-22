Aprilia Tuono 457: Jorge Martin mit 48 PS unterwegs

Am MotoGP-Wochenende in Spielberg stellte Aprilia das neue Einsteigerbike Tuono 457 nochmals vor. Weltmeister Jorge Martin fuhr damit bereits eine Runde beim Presse-Launch im März.

Auf dem Red Bull Ring erlebte Aprilia ein turbulentes MotoGP-Wochenende. Jorge Martin und Marco Bezzecchi hatten zunächst einen schwierigen Trainingsfreitag – sie landeten auf den Rängen 16 und 18. Mit der RS-GP waren die beiden Werksfahrer nicht konkurrenzfähig. Am Samstag lief es besser, die vorangegangene Nachtschicht machte sich bezahlt und Bezzecchi schnappte sich die Pole-Position. Der Italiener erzielte im Sprint und im Grand Prix die Ränge 4 und 3. Teamkollege Martin wurde im Sprintrennen 10., im Grand Prix stürzte er.

Neben der ganzen Rennaction nahm sich der Hersteller aus Noale in Österreich die Zeit, um ausgewählten Medienvertretern in der Aprilia Hospitality die Tuono 457 vorzustellen. Das zierliche Bike wurde vor allem für junge Fahrer gebaut und kann mit einem A2-Führerschein gefahren werden. Sie hat ein Trockengewicht von 159 kg und verfügt über eine Leistung von 35 kW. Darüber hinaus verfügt das Motorrad für diese Klasse über ein umfassendes Elektronik-Paket – Ride by Wire, drei Fahrmodi, ABS und Traktionskontrolle sind serienmässig an Bord.

Beim offiziellen Presse-Launch im März im Aprilia-Werk in Noale war auch Weltmeister Martin dabei. Der Spanier schlüpfte damals in die Rolle des Markenbotschafters und stellte den anwesenden Journalisten das Bike für die Einsteigerklasse vor. Dabei ließ er es sich nicht nehmen, selbst eine Runde mit dem italienischen Motorrad zu drehen.