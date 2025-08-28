Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo präsentiert

Auf der diesjährigen IAA Mobility präsentiert Opel den Corsa GSE Vision Gran Turismo. Das vollelektrische Konzeptfahrzeug leistet 800 PS. Ab Herbst kann der Corsa in der Simulation Gran Turismo gefahren werden.

Schneller, stärker, visionärer – Opel zeigt auf der IAA Mobility 2025 vom 8. bis 14. September, wie sich hocheffiziente Elektromobilität mit Emotionen, Top-Leistungen und zukunftssicherem Fahrspaß verbinden lässt. Dafür werden aufsehenerregende Weltpremieren wie der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo sorgen.

«Das Motto der diesjährigen IAA Mobility ‚It’s all about mobility‘ füllen wir mit Leben», kündigt Opel CEO Florian Huettl an. «Die Besucher werden staunen, wie wir mit dem Corsa GSE Vision Gran Turismo ein einzigartiges Konzeptfahrzeug erschaffen haben, das sich sowohl digital als auch real erleben lässt.»

Vorgestellt wird das Konzept auf der Opel-Pressekonferenz am 8. September um 11:40 Uhr in Halle B3 des IAA Summit am Opel-Stand B20. In den Folgetagen werden die jüngste Opel-Studie und die kommenden batterie-elektrischen Serienfahrzeuge genauso wie der nächste Top-Rallyesportler Opel Mokka GSE Rally die Blicke auch auf dem Open Space, Stand OP340, auf dem Odeonsplatz mitten in der Münchener City auf sich ziehen.

Am 8. September präsentiert Opel auf dem IAA Summit in München eine Weltneuheit, die Aufsehen erregen wird: den Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Wie schon der Name erahnen lässt, gibt das atemberaubende Konzeptfahrzeug nicht nur einen Ausblick auf kommende vollelektrische GSE-Modelle, es unterstreicht auch das Bekenntnis von Opel zum Kleinwagensegment. Darüber hinaus bietet der Corsa GSE Vision Gran Turismo eine weitere Premiere, denn er kann ab Herbst von jedem in einem der weltweit führenden Rennsimulatoren – Gran Turismo 7 – selbst erlebt und gefahren werden. Mit seinem außergewöhnlichen Design, einer Systemleistung von 588 kW (800 PS), 800 Newtonmeter Drehmoment, einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,0 Sekunden und 320 km/h Spitze stellt der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo den Inbegriff der High-Performance-Submarke GSE von Opel dar.

Das muskulöse und kraftvolle Erscheinungsbild des Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo unterstreicht seine außergewöhnliche Performance. Die Karosserie kennzeichnen scharfe und präzise Konturen, kombiniert mit technischen und maschinellen Details. Das sich durch das gesamte Fahrzeug ziehende Leitmotiv ist der weiter geschärfte Opel Kompass. Dazu glänzt die Hochleistungs-Studie mit zahlreichen durchdachten Aero-Lösungen von speziellen Aero-Curtains vor den selbstbewusst gestalteten Front- und Heckkotflügeln bis hin zu besonders effizienten Aero-Rädern, dem aktiven Aero-Diffusor und Aero-Spoiler.

Das Cockpit, dessen Gestaltung ebenfalls klar dem Opel Kompass-Motiv folgt, vermittelt Rennfahrer-Feeling pur. Das schlanke Lenkrad ermöglicht den direkten Blick auf die wichtigsten, ins Head-up-Display projizierten Informationen – weitere Bildschirme sind hier überflüssig. Auf diese Weise eröffnet die Fahrerzelle des Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo völlig neue Perspektiven. Mit der jüngsten Studie lässt Opel so die digitale mit der realen Welt verschmelzen.