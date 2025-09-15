Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
KTM: Diese 2026er Modelle werden ab Oktober gebaut

Von Rolf Lüthi
Werden ab Oktober 2025 gebaut: Drei KTM 1390 Adventure-Varianten, 990RCR und 990 Duke R.
© KTM

Werden ab Oktober 2025 gebaut: Drei KTM 1390 Adventure-Varianten, 990RCR und 990 Duke R.

Nach den Offroad-Modellen werden bei KTM in Mattighofen nun auch wieder Motorräder für den Strasseneinsatz produziert. Den Anfang machen der Supersportler 990RCR und die 1390-Adventure-Baureihe.
Im Oktober sollen bei KTM in Mattighofen, wo wieder im Fünftage-Betrieb Motorräder produziert werden, zunächst der Supersportler 990RCR und die Reise-Enduro1390 Adventure in drei Modellvarianten gebaut werden, nämlich als 130 Adventure S, Adbenture S Evo und Adventure R.

Es handelt sich dabei um Modelle, die schon Ende 2024 vorgestellt wurden und die nun, nach den finanziellen Schwierigkeiten und der Restrukturierung von KTM mit einem Jahr Verspätung als 2026er Modelle Ende 2025 und Anfang 2026 auf den Markt kommen. Im November startet dann auch die Produktion der 990 Duke R, der unverkleideten Roadster-Variante der 990RCR.

In Kürze ausgeliefert werden Einzylindermodelle, so die 390 Enduro R und die 390 Adventure, die in Indien bei KTM-Mehrheitsaktionär Bajaj gebaut werden. Radikal zurückgestellt auf das Produktionsjahr 2027 wurde das sportliche Tourenmotorrad 1390 Super Duke GT.

