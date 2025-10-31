Dettwiler ist wach – Überstellung in Privatklinik

Der in Sepang am Sonntag verunglückte Schweizer Moto3-Fahrer Noah Dettwiler macht erstaunliche Fortschritte und soll in Kuala Lumpur in den nächsten Stunden in ein privates Krankenhaus gebracht werden.

Die Nachricht, dass Moto3-Pilot Noah Dettwiler nach seinem fürchterlichen Unfall in der Besichtigungsrunde von Sepang über dem Berg sei, hat im gesamten GP-Zirkus am Mittwoch für große Erleichterung gesorgt. Zuletzt wurde der Solothurner weiter auf der Intensivstation überwacht.

In den letzten 24 Stunden hat Dettwiler einen großen Sprung gemacht – der 20-Jährige wurde mittlerweile aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt und spricht bereits mit dem Umfeld. Die Ärzte vor Ort zeigen sich über den rasanten Fortschritt erstaunt. Zur Erinnerung: Dettwiler erlitt am Sonntag auf der Strecke mehrere Herzstillstände, eine Gehirnerschütterung und verlor viel Blut. Neben einem offenen Bruch am Bein wurden auch die Milz und Lunge verletzt. Die Eltern – Nicole und Andy – waren seit Montag fast rund um die Uhr bei ihrem Sohn.

Nun wird weiter geplant. Dettwiler soll – wenn es ohne Risiko möglich ist – noch am Freitag in ein privates Spital verlegt. Dabei handelt es sich dem Vernehmen nach um jene Klinik, in der auch das zweite Unfall-Opfer, Weltmeister Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), behandelt wurde, bevor dieser in seine spanische Heimat geflogen wurde. Besonders wichtig war in den vergangenen Tagen auch Dettwilers Schwester Noelle, die aufgrund ihrer guten Englischkenntnisse als Dolmetscherin in der Kommunikation zwischen der Familie und dem Ärzteteam fungierte. Später soll die Überstellung in die Schweiz erfolgen, aber bis dahin wird noch Zeit vergehen.

Im Hintergrund hat sich bereits in den vergangenen Wochen einiges getan. Im Jahr 2026 soll der Unternehmer Daniele Camuso den Job als Dettwiler-Manager übernehmen, sein bisheriger Manager David Kriech wird ein neues Schweizer Renn-Projekt antreiben. Wie auf SPEEDWEEK.com bereits berichtet, könnte Dettwiler seine Moto3-Karriere im Team SiC58 Squadra Corse von Paolo Simoncelli fortsetzen. Dazu muss man wissen: Camusos Unternehmen «Metcam» ist sowohl Partner von Dettwiler als auch des Simoncelli-Teams.

All das ist im Moment trotz der guten Nachrichten noch sehr weit weg. Fakt ist: Es ist nicht klar, ob der Schweizer von dem Horrorcrash bleibende Schäden davonträgt und wie lange seine Reha dauern wird.