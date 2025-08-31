Ai Ogura (Trackhouse): So kam es zum Motocross-Crash

2023 verletzte Ai Ogura sich beim Motocross-Training schwer. Eine vollständige Heilung schien in weiter Ferne. Warum die Sturzgefahr dem jungen Japaner aber keine Angst macht, erklärt er im Interview.

Teil 1 des Interviews mit Ai Ogura lesen Sie hier.

SPEEDWEEK.com: Kannst du etwas von Motocross in die MotoGP übertragen?

Ai Ogura: Nur das Gefühl für das Motorrad. Das ist alles. Ich weiß nicht, ob ich in der MotoGP besser werde, weil ich auf einem Motocross-Motorrad trainiere. Vielleicht ist es wichtig ... aber ich bin es leid, so zu denken. Ich habe alle möglichen Motorräder ausprobiert, und vielleicht zahlt sich das eines Tages aus, aber ich mag es nicht, darüber nachzudenken, was ich auf einem MotoGP-Motorrad brauche, und dann zu versuchen, es woanders zu finden.

Hast du es schon einmal auf Sand versucht?

Ich bin oft auf hartem Untergrund gefahren. In Japan war es schwierig, eine Strecke mit tiefem Sand zu finden. Wenn ich in die Niederlande oder nach Belgien fahre, komme ich wahrscheinlich nicht mehr zurück! Ich würde irgendwo stecken bleiben. Ich mag Motocross, aber ich bin nicht gut darin.

Verfolgst du die Karriere von einem der MXGP- oder Supercross-Fahrer genauer? Warst du schon einmal bei einem GP oder hast du schon einmal ein Main-Event gesehen?

Ich habe Ken (Roczen) viel verfolgt ... und nicht, weil er bei HRC war. Ich habe mich um 2017 mehr für Motocross interessiert, und die Legenden wie (Ryans) Dungey, Villopoto und James (Stewart) waren nicht mehr dabei. Also waren es Ken, Eli (Tomac) und Jason Anderson. Ken fuhr damals für Honda, und ich verfolge seine Karriere immer noch. Ich war noch nie bei einem MXGP oder Supercross ... und ich bin in einem amerikanischen Team!

Einige der anderen MotoGP-Fahrer sind auf unbefestigtem Untergrund ziemlich schnell: Marquez, Miller ...

Maverick ist superschnell.

Was ist 2023 bei der Handgelenksverletzung passiert?

Es waren seltsame Bedingungen. Es gab eine lange Gerade und ein Teil davon war sehr matschig, aber davor war eine trockene Stelle, die superhart und schnell war. Ich fuhr direkt in diesen tiefen Matsch und das Motorrad blieb einfach stecken. Ich weiß nicht, ob ich mir das Handgelenk gebrochen habe, als ich über den Lenker geschleudert wurde oder als ich auf dem Boden aufschlug. Drei Knochenbrüche und eine Luxation und zwei bis drei Bänder. Der Arzt war froh, mein Handgelenk überhaupt zu sehen. Er dachte, ich würde mich nie wieder so weit erholen, dass ich wieder fahren könnte.

Hat dich das danach gegenüber Motocross misstrauisch gemacht?

Nein! Ich dachte nur: «Komm schon, werde gesund, ich will wieder fahren ...» Ich denke nie: «Oh, die Saison läuft und ich kann nicht fahren, weil es gefährlich ist.» Nein. Es ist gefährlich, weil du nicht gut genug bist! Ich muss trainieren. Bis ich das Gefühl habe, gut zu sein, trainiere ich voll und ganz.

Wie sieht dein Trainingsalltag normalerweise aus?

Ich trainiere zwei bis drei Tage pro Woche auf dem Motorrad und gehe laufen. In meiner Zeit bei Idemitsu (Honda Team Asia) bin ich viel Rad gefahren. Aber ich bin kein großer Fan von Radfahren: Es ist unglaublich langweilig. Nachdem ich das Team verlassen hatte, bin ich zum Laufen übergegangen, was mir mehr Spaß macht und mir mehr Zeit spart. Radfahren kann drei bis vier Stunden dauern, Laufen eine Stunde oder weniger.

Könntest du dich sich jemals dazu verleiten lassen, ein Motocross-Rennen zu probieren?

Mein Ziel ist es ... nun, japanisches Motocross ist nicht auf einem hohen Niveau im Vergleich zur Weltmeisterschaft, aber es gibt die Klassen Professional A und Professional B sowie National A und National B. Ich möchte so gut werden, dass ich einer der letzten Fahrer in der Klasse Professional A bin! Man muss ein Rennen fahren, um in die höheren Klassen aufzusteigen, aber das ist mir noch nie gelungen. Vielleicht nach meinem Karriereende! Ich möchte an einem teilnehmen. Ein Freund von mir macht bereits zwei bis drei pro Jahr. Er ist Straßenrennfahrer, aber ich habe früher mit ihm trainiert und er sagte, es sei eine schöne Erfahrung, besonders der Start. Ich möchte es versuchen ... aber bisher habe ich noch keine Gelegenheit dazu gehabt.