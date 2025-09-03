Yamaha: Dank MotoGP-Test kein Albtraum-Wochenende?

Die Pramac-Yamaha-Asse Jack Miller und Miguel Oliveira wollen in Barcelona die schlechten Ergebnisse von Österreich und Ungarn hinter sich lassen. Der private MotoGP-Test im Juni stimmt sie zuversichtlich.

Nach dem katastrophalen Spielberg-Wochenende lief es für die Yamaha-Piloten auch auf dem Balaton Park Circuit nicht viel besser. Auf den Stop-and-go-Strecken fanden Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller und Miguel Oliveira keinen Grip am Hinterrad – die Schwächen des japanischen Bikes kamen in Österreich und Ungarn deutlich zutage. Trotz der Schwierigkeiten schaffte Oliveira am Plattensee mit Platz 12 im Grand Prix immerhin sein bestes Saisonergebnis.

Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP-WM auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Dort soll es wieder besser laufen für die Marke mit den Stimmgabeln im Logo. Insbesondere die Pramac-Asse Miller und Oliveira sind positiv gestimmt, in Montmelo zumindest einige WM-Punkte holen zu können. Die Zuversicht wird durch die Daten gestützt, die der Australier und der Portugiese bei einem privaten Yamaha-Test Anfang Juni gesammelt haben.

«Im Juni hatten wir einen privaten Test in Montmelo, der ziemlich gut verlief, sodass wir mit einer positiven Einstellung hierhergekommen», bestätigte Pramac-Teammanager Gino Borsoi. «Diese Rennstrecke passt sowohl zu Yamaha als auch zu unseren Fahrern besser als die Strecken, auf denen wir zuletzt gefahren sind. Ich bin zuversichtlich, dass dies ein wettbewerbsfähigeres Wochenende für das gesamte Yamaha-Team werden kann. Außerdem haben sowohl Jack als auch Miguel hier eine großartige Vergangenheit, was ihnen den zusätzlichen mentalen Schub geben kann, um starke Ergebnisse zu erzielen.»

Die katalanische Strecke ist eine der technisch anspruchsvollsten im Kalender und vereint lange Geraden, starke Bremszonen und fließende Kurven. Die perfekte Abstimmung zu finden, ist dort nicht einfach. Miguel Oliveira hat auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im Laufe der Jahre vier Podestplätze errungen, darunter einen MotoGP-Sieg 2021 – einer seiner fünf Siege in der Königsklasse. Hinzu kommen ein zweiter Platz in der Moto2 im Jahr 2018, dritte Plätze in der Moto2 (2017) und Moto3 (2012) sowie drei weitere Top-5-Ergebnisse. Zudem startete er dort zweimal aus der ersten Reihe. «Ich bin sehr motiviert für Barcelona, insbesondere nach dem starken Rennen in Balaton. Ich weiß, dass das Motorrad noch seine Grenzen hat, daher erwarte ich ein weiteres herausforderndes Wochenende – aber wir haben hier vor zwei Monaten getestet, was uns mehr Selbstvertrauen für diesen GP gibt. Ich bin bereit, alles zu geben», blickte Oliveira voraus.

Jack Millers Bilanz beim Grand Prix von Katalonien umfasst einen dritten Platz im Jahr 2021, als er zum ersten und einzigen Mal in Montmelo aus der ersten Startreihe ins Rennen ging, sowie drei weitere Top-5-Platzierungen. «Montmelo ist eine Strecke, die ich wirklich mag – ich habe hier einige harte Kämpfe und auch einige gute Ergebnisse erzielt. Ungarn war schwer zu verdauen, daher bin ich hochmotiviert, an diesem Wochenende ein großes Comeback zu feiern», ist Miller zuversichtlich, der auch nächstes Jahr für Pramac an den Start gehen wird. «Wir wissen, dass die Yamaha noch in der Entwicklung ist, aber der Test, den wir hier im Juni durchgeführt haben, hat uns einige solide Daten geliefert. Ich bin bereit, die Ärmel hochzukrempeln, mich reinzuhängen und den Fans etwas zu bieten, worüber sie jubeln können.»

Nach 14 Rennwochenenden liegt Jack Miller in der Gesamtwertung mit 52 Zählern auf Platz 17, Miguel Oliveira mit 10 Punkten auf Position 22.