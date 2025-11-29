Timo und Fabian Wachs: Starke Brüder vom MSC Werlte

Für die Brüder Timo und Fabian Wachs geht ein erfolgreiches Motorsportjahr 2025 zu Ende. Der Jüngere der beiden, Timo, gewann den U23-World-Cup und Fabian sammelte wichtige Erfahrungen im GP und in der EM.

Die Saison 2025 wird den Wachs-Brüdern aus Werlte lange in Erinnerung bleiben. Beide Fahrer können auf eine intensives und erfolgreiches Rennjahr zurückblicken. Besonders Timo Wachs sorgte international für Furore. Mit seinem Gewinn beim U23-World-Cup auf der Langbahn in Vechta feierte der heute 22-jährige Emsländer im September den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere und krönte ein für ihn ohnehin starkes Jahr.

2019 wurde Timo Zweiter im Bahnpokal hinter seinem Bruder Fabian. 2023 gelang ihm der Bahnpokalsieg in der B-Lizenz und so stieg er 2024 in die Internationale Lizenzklasse auf. Der Sieg im Worldcup der U23 auf der Langbahn bedeutete nun einen Meilenstein für den jungen Fahrer vom MSC Hümmling Werlte.

«So richtig realisieren konnte ich es am Tag selbst noch nicht, und auch in den Tagen danach nicht», beschreibt Timo jetzt seine damaligen Gefühle im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. »Es ist unbeschreiblich. Ich hätte nie damit gerechnet, so eine Leistung abrufen zu können. Ohne die Unterstützung meiner Familie und meines Teams wäre das nicht möglich gewesen.» Besonders Lukas Fienhage vom AC Vechta stand Timo während des Rennens mit guten Tipps zu den Linien auf seiner Heimbahn zur Seite.

2025 konnte Timo Wachs zudem weitere internationale Rennluft bei den Grands Prix in Scheeßel und Roden sowie beim Challenge in Morizes und der EM-Quali in Werlte schnuppern. Bei der Deutschen Langbahn-Meisterschaft in Schwarme belegte er Platz 8.

Auch Timos älterer Bruder Fabian Wachs (am 25. November 27 Jahre alt geworden) sammelte in der abgelaufenen Saison wichtige Erfahrungen zum Teil als Reservist bei den Grands Prix in Mühldorf, Scheeßel und Roden, sowie beim Challenge in Morizes.

Auch in der Grasbahn-Europameisterschaft zeigte Fabian, dass in der Zukunft mit ihm zu rechnen ist. Für die EM-Qualifikation im heimischen Werlte war er zunächst als Reserve gesetzt, rückte jedoch durch den Ausfall eines gesetzten Fahrers ins Starterfeld. Mit Platz 10 konnte er sich für das EM-Finale in Eenrum qualifizieren, wo er schließlich Rang 13 belegte.

Bei der DM in Schwarme belegte er Platz 9. Darüber hinaus war er bei zahlreichen offenen Rennen unterwegs und sammelte konstant Punkte. Parallel dazu startete Fabian auch im Speedway. In der Liga Nord fuhr er für den MSC Dohren, dessen Team am Ende Platz 5 belegte.

Für die Saison 2026 haben beide Brüder haben ihre sportlichen Ziele klar vor Augen. Timo möchte seinen U23-Weltcup-Titel verteidigen und genauso wie Fabian erneut an der Welt- und Europameisterschaft teilnehmen. Auf jeden Fall bleibt der Fokus der Brüder vom MSC Hümmling Werlte weiterhin eindeutig auf der Langbahn, wo sie sich am wohlsten fühlen und ihre größten Stärken ausspielen können. «Wir freuen uns auf die neue Saison und schauen, was kommt. Einige Verträge konnten wir bereits abschließen», erklärten Timo und Fabian Wachs jetzt unisono. Mit ihrer kontinuierlichen Entwicklung, ihrer Leidenschaft und ihrem Teamgeist gelten die Wachs-Brüder auch 2026 als fest etablierte Größen im internationalen Langbahnsport.

Timo und Fabian Wachs können sich auf ein starkes, eingespieltes, familiäres Team verlassen, das gemeinsam an einem Strang zieht. Obwohl beide Fahrer jeweils mit eigener personeller Team-Besetzung an den Start gehen, arbeiten alle Beteiligten eng zusammen. Jeder packt dort an, wo er gebraucht wird. Teamgeist wird großgeschrieben.

Zum Team von Fabian Wachs gehört Mechaniker Hendrik Hukelmann, der dafür sorgt, dass Fabians Maschinen stets perfekt vorbereitet sind. Gründlich, zuverlässig und mit großem technischen Know-how kümmert er sich um Wartung, Sauberkeit und Abstimmung der Motorräder. Ohne ihn wäre ein reibungsloser Rennbetrieb kaum denkbar.

Im Team von Timo Wachs übernimmt Schrauber Forty die technische Verantwortung. Er sorgt dafür, dass Timos Maschinen für jedes Rennen optimal eingestellt sind und jedes Detail stimmt. Auch Timos Freundin Lea ist eine wichtige Stütze. Sie unterstützt ihn im Hintergrund, wo immer sie kann, und trägt so zum starken Zusammenhalt im Team bei.

Herzstück des gesamten Teams ist die Familie selbst. Papa Wachs springt flexibel zwischen beiden Söhnen hin und her und hilft dort, wo gerade Hilfe benötigt wird, egal ob technisch, organisatorisch oder mental.

Mama Monika kümmert sich mit viel Herzblut um die Betreuung des Teams. Sie sorgt für Verpflegung und das Wohlergehen aller Beteiligten. Ebenso übernimmt sie zuverlässig den wichtigen Papierkram. Nennungen, Anmeldungen und organisatorische Abläufe liegen in ihrer Hand.

Für den gesamten Social-Media-Auftritt und die Öffentlichkeitsarbeit ist Angie Dammeier zuständig. Sie verfasst Berichte, erstellt Grafiken und Designs und organisiert Termine. Damit repräsentiert sie die Brüder nach außen und sorgt dafür, dass Fans und Unterstützer stets informiert bleiben.

Obwohl Fabian und Timo getrennte Teams führen, wird jede wichtige Entscheidung gemeinsam getroffen. Der Zusammenhalt ist außergewöhnlich stark, und genau das macht das Team Wachs so besonders. «Wir sind ein echtes Familienunternehmen. Jeder ist für jeden da und jeder unterstützt, wo er kann,“ betonen Fabian und Timo Wachs zum Abschluss.