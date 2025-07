Yamaha Motoxracing: Der Kampf der Hinterbänkler

Michael Rinaldi holte bei seinem zweiten Einsatz für Yamaha Motoxracing in Donington Park zwei Punkte in der Superbike-WM. Das Team kämpfte auch in England mit Problemen.

Das italienische Team Motoxracing Yamaha reiste mit gemischten Erwartungen nach Donington Park – und kehrte mit bescheidenen Ergebnissen zurück. Die Verpflichtung des fünffachen Laufsiegers Michael Ruben Rinaldi als Nachfolger für Tito Rabat sollte für frischen Wind sorgen. Doch das zweite Wochenende des Italieners für Motoxracing lief ernüchternd.

Nachdem Rinaldi bis kurz vor Saisonhalbzeit in der Supersport-WM für GMT94 Yamaha unterwegs war, dort aber nicht überzeugen konnte, wechselte er dank glücklicher Umstände für sein Heimrennen in Misano zurück ins Superbike-Feld. Beim ersten Lauf in Donington fuhr der 29-Jährige auf Platz 14 und sammelte zwei Punkte. Im Sprintrennen blieb er punktlos, ebenso im zweiten Hauptrennen, in dem er auf Platz 18 ins Ziel kam – direkt hinter seinem Teamkollegen Bahattin Sofuoglu.

«Wir haben gute Arbeit geleistet», resümierte Rinaldi. «Unser Set-up war immer konkurrenzfähig. Im Superpole-Rennen lief es ordentlich, und im zweiten Lauf konnten wir den Rückstand auf die Spitze verringern. Unser Ziel ist, uns konstant zu verbessern – das tun wir.»

© Gold & Goose Wilkommen zurück, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Nicolò Bulega & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea & Scott Redding © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Tito Rabat © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Jonathan Rea & Xavier Vierge © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose 2. Rennen - Nicolò Bulega, Toprak Razgatlioglu & Sam Lowes © Gold & Goose 2. Rennen - Nicolò Bulega, Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista Zurück Weiter

Sofuoglu holte im ersten Rennen immerhin einen WM-Punkt. Nach dem zweiten Lauf offenbarte der Türke, dass mehr als Position 17 möglich gewesen wäre. «Wir wollten einen anderen Reifen nutzen. Aber die diesjährigen Regeln erlauben nur wenige Reifenwechsel pro Wochenende. Also musste ich wieder den weichen Reifen nehmen, der am Ende nicht genug Grip hatte.» Auch Abstimmungsprobleme machten dem 22-Jährigen zu schaffen.

In der WM-Wertung liegt Rinaldi nach seinen ersten beiden Renneinsätzen im Team von Sandro Carusi mit vier Zählern auf Rang 22. Sofuoglu steht bei 13 Punkten und ist damit auf Rang 20 zu finden. Immerhin: In der Teamwertung liegt Motoxracing mit 20 Punkten vor dem strauchelnden Team Petronas MIE Honda, das bisher nur 9 Punkte einfahren konnte. Die Chance, erneut Punkte zu sammeln, gibt es nächste Woche auf dem Balaton Park Circuit in Ungarn, der für die Teams ein unbeschriebenes Datenblatt darstellt.