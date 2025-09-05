Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Bagnaia machte radikalen Schritt

Nach Crash von Razgatlioglu: Magny-Cours hat reagiert

Von Ivo Schützbach
Diese Mauer war 2024 nur mit einem Reifenstapel geschützt
© Dorna

Diese Mauer war 2024 nur mit einem Reifenstapel geschützt

Der angsteinflößende Unfall von BMW-Star Toprak Razgatlioglu bei der Superbike-WM 2024 in Magny-Cours löste heftige Diskussionen über die Streckensicherheit aus. In drei Kurven wurden Modifikationen vorgenommen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Toprak Razgatlioglus Sturz in Magny-Cours, der im Vorjahr seine 13 Rennen anhaltende Siegesserie beendete, geschah in der schnellen Linkskurve 13, als ihm das Vorderrad wegrutschte. Während sein Bike in Fahrtrichtung nach links schlitterte, ging es für den Türken geradeaus. Weil die folgende Rechtskurve mehr als 90 Grad abbiegt, ist dort eine Mauer errichtet, um zu verhindern, dass trudelnde Bikes von Gestürzten in andere Fahrer krachen. Von dieser Mauer erwischte Razgatlioglu das Ende zum Kurvenscheitel hin, dort waren lediglich Autoreifen als Schutz angebracht. Toprak krachte mit dem Rücken in den Reifenstapel und hatte Glück, dass er sich nicht sehr schwer verletzte.

Der Motorrad-Weltverband FIM erteilte Magny-Cours daraufhin mehrere Auflagen, um die Streckensicherheit zu verbessern, darunter die Anbringung zusätzlicher Airfences. Im Protokoll liest sich das wie folgt:

In Kurve 3 (linke Seite): Einbau zusätzlicher FIM-homologierter Schutzvorrichtungen vom Typ C und Anbringung von Schaumstoff-Schutzvorrichtungen vom Typ A.

In Kurve 6 (linke Seite): Installation zusätzlicher FIM-homologierter Schutzvorrichtungen vom Typ A.

In Kurve 15 (Innenseite): Verschiebung des Beginns des Kiesbetts um 40 Meter nach vorne und Vergrößerung des Kiesbetts zwischen Auslaufzone und Strecke, sodass nur noch 1 Meter Randstreifen verbleibt.

Im ersten Teil der Reifenstapelbarriere Installation zusätzlicher FIM-homologierter Schutzvorrichtungen vom Typ AA und anschließende Installation zusätzlicher FIM-homologierter Schaumstoff-Schutzvorrichtungen vom Typ A, um die gesamte vorhandene Reifenstapelbarriere abzudecken.


Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 05.09., 10:15, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 05.09., 11:30, Eurosport 2
    Motorsport: 24-Stunden-Rennen von Le Mans
  • Fr. 05.09., 12:15, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 05.09., 12:45, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Fr. 05.09., 13:10, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Fr. 05.09., 13:15, ServusTV
    Formel 1: Großer Preis von Italien
  • Fr. 05.09., 13:40, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Fr. 05.09., 13:55, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
  • Fr. 05.09., 14:10, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
  • Fr. 05.09., 14:30, 3 Sat
    North und South Carolina von oben
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C0509054512 | 5