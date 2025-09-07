Magny-Cours, Grid Lauf 2: Rea der größte Profiteur
Für Johnny Rea geht es sechs Startplätze nach vorne
Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole.
Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours ist um 14 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden nach Superpole-Ergebnis aufgestellt.
Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück.
Größter Nutznießer in Frankreich ist Yamaha-Werksfahrer Jonathan Rea, der sich lediglich als 13. qualifizierte, im Sprint aber solider Siebter wurde und damit in der dritten Startreihe steht.
Sehr unglücklich lief das Superpole-Race für Ducati-Privatier Sam Lowes, der auf Platz 2 liegend stürzte und damit nur noch Zehnter auf dem Grid ist.
Pech hatte der zweifache Weltmeister Alvaro Bautista, der nach missglücktem Qualifying (nur Startplatz 14) in den Top-9 fuhr, als Johnny Rea in der langsamsten Kurve der Strecke beinahe Andrea Iannone auffuhr und der hinter ihm platzierte Spanier daraufhin zu Boden ging, weil er Rea nicht mehr ausweichen konnte.
Ergebnisse Superpole-Race:
1. Razgatlioglu, BMW
2. Bulega, Ducati
3. Alex Lowes, Bimota
4. Petrucci, Ducati
5. Van der Mark, BMW
6. Iannone, Ducati
7. Rea, Yamaha
8. Bassani, Bimota
9. Vierge, Honda
10. Aegerter, Yamaha
11. Gardner, Yamaha
12. Locatelli, Yamaha
13. Mackenzie, Ducati
14. Gerloff, Kawasaki
15. Sofuoglu, Yamaha
16. Garcia, Honda
17. Rinaldi, Yamaha
18. Rabat, Honda
19. Zaidi, Honda
– Montella, Ducati
– Bautista, Ducati
– Sam Lowes, Ducati
– Vickers, Ducati
Ergebnisse Superpole:
1. Razgatlioglu, BMW
2. Bulega, Ducati
3. Sam Lowes, Ducati
----------------------------------
4. Alex Lowes, Bimota
5. Iannone, Ducati
6. Montella, Ducati
----------------------------------
7. Petrucci, Ducati
8. Van der Mark, BMW
9. Gardner, Yamaha
----------------------------------
10. Bassani, Bimota
11. Vierge, Honda
12. Aegerter, Yamaha
----------------------------------
13. Rea, Yamaha
14. Bautista, Ducati
15. Mackenzie, Ducati
----------------------------------
16. Vickers, Ducati
17. Rinaldi, Yamaha
18. Sofuoglu, Yamaha
----------------------------------
19. Garcia, Honda
20. Rabat, Honda
21. Zaidi, Honda
----------------------------------
22. Gerloff, Kawasaki
23. Locatelli, Yamaha
Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:
Reihe 1: Razgatlioglu, Bulega, Alex Lowes
Reihe 2: Petrucci, van der Mark, Iannone
Reihe 3: Rea, Bassani, Vierge
Reihe 4: Sam Lowes, Montella, Gardner
Reihe 5: Aegerter, Bautista, Mackenzie
Reihe 6: Vickers, Rinaldi, Sofuoglu
Reihe 7: Garcia, Rabat, Zaidi
Reihe 8: Gerloff, Locatelli