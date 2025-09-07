Magny-Cours, Grid Lauf 2: Rea der größte Profiteur

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Hauptrennen am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Magny-Cours um 14 Uhr von wo losfahren wird.

Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole.



Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours ist um 14 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden nach Superpole-Ergebnis aufgestellt.



Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück.

Größter Nutznießer in Frankreich ist Yamaha-Werksfahrer Jonathan Rea, der sich lediglich als 13. qualifizierte, im Sprint aber solider Siebter wurde und damit in der dritten Startreihe steht.



Sehr unglücklich lief das Superpole-Race für Ducati-Privatier Sam Lowes, der auf Platz 2 liegend stürzte und damit nur noch Zehnter auf dem Grid ist.



Pech hatte der zweifache Weltmeister Alvaro Bautista, der nach missglücktem Qualifying (nur Startplatz 14) in den Top-9 fuhr, als Johnny Rea in der langsamsten Kurve der Strecke beinahe Andrea Iannone auffuhr und der hinter ihm platzierte Spanier daraufhin zu Boden ging, weil er Rea nicht mehr ausweichen konnte.

Ergebnisse Superpole-Race:

1. Razgatlioglu, BMW

2. Bulega, Ducati

3. Alex Lowes, Bimota

4. Petrucci, Ducati

5. Van der Mark, BMW

6. Iannone, Ducati

7. Rea, Yamaha

8. Bassani, Bimota

9. Vierge, Honda

10. Aegerter, Yamaha

11. Gardner, Yamaha

12. Locatelli, Yamaha

13. Mackenzie, Ducati

14. Gerloff, Kawasaki

15. Sofuoglu, Yamaha

16. Garcia, Honda

17. Rinaldi, Yamaha

18. Rabat, Honda

19. Zaidi, Honda

– Montella, Ducati

– Bautista, Ducati

– Sam Lowes, Ducati

– Vickers, Ducati

Ergebnisse Superpole:

1. Razgatlioglu, BMW

2. Bulega, Ducati

3. Sam Lowes, Ducati

----------------------------------

4. Alex Lowes, Bimota

5. Iannone, Ducati

6. Montella, Ducati

----------------------------------

7. Petrucci, Ducati

8. Van der Mark, BMW

9. Gardner, Yamaha

----------------------------------

10. Bassani, Bimota

11. Vierge, Honda

12. Aegerter, Yamaha

----------------------------------

13. Rea, Yamaha

14. Bautista, Ducati

15. Mackenzie, Ducati

----------------------------------

16. Vickers, Ducati

17. Rinaldi, Yamaha

18. Sofuoglu, Yamaha

----------------------------------

19. Garcia, Honda

20. Rabat, Honda

21. Zaidi, Honda

----------------------------------

22. Gerloff, Kawasaki

23. Locatelli, Yamaha

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:



Reihe 1: Razgatlioglu, Bulega, Alex Lowes



Reihe 2: Petrucci, van der Mark, Iannone



Reihe 3: Rea, Bassani, Vierge



Reihe 4: Sam Lowes, Montella, Gardner



Reihe 5: Aegerter, Bautista, Mackenzie



Reihe 6: Vickers, Rinaldi, Sofuoglu



Reihe 7: Garcia, Rabat, Zaidi



Reihe 8: Gerloff, Locatelli