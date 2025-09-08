Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Was am Verstappen-Gerücht dran ist

Yamaha: Andrea Locatellis Plan ging nicht auf

Von Sebastian Fränzschky
Andrea Locatellis Aufholjagd endete auf Platz 9
© Gold & Goose

Eine Wiederholung der Aufholjagd vom ersten Rennen am Samstag scheiterte: Yamaha-Pilot Andrea Locatelli zahlte bei der Superbike-WM in Magny-Cours einen hohen Preis für seinen Fehler in der Superpole.
Mit dem fünften Platz im ersten Rennen der Superbike-WM in Magny-Cours zeigte Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli eine beeindruckende Aufholjagd. Die R1 mit der Startnummer 55 stand in der letzten Startreihe. Vorausgegangen war ein Fehler in der Superpole. Am Sonntag wollte «Loka» bereits im Sprint in die Top-9 vorpreschen, um sich die Ausgangslage für das zweite Hauptrennen zu erleichtern. Doch dieser Plan scheiterte.

Nach zehn Runden lag Locatelli im Superpole-Rennen nur auf Position 12. Somit musste er auch im zweiten Hauptrennen von ganz hinten starten. Er machte bereits in der ersten Runde sieben Positionen gut und schob sich in der neunten Runde in die Top-10. Doch danach ging es nicht viel weiter nach vorn.

Schlussendlich wurde Locatelli auf Platz 9 abgewunken. Er kam 19,0 Sekunden nach Sieger Toprak Razgatlioglu ins Ziel. Doch es fehlte nicht viel zu Michael van der Mark auf Platz 5. Unterm Strich erlebte Locatelli einen enttäuschenden Sonntag.

«Im Superpole-Rennen versuchte ich, so viele Positionen wie möglich gutzumachen und dann in einer der ersten drei Reihen zu stehen. Doch das war ziemlich schwierig. Innerhalb von lediglich zehn Runden ist es nicht einfach, so viele Platzierungen gutzumachen», kommentierte der Italiener.

«Im zweiten Rennen stand ich erneut ganz hinten. Ich versuchte, ab Beginn hart zu attackieren. Das Überholen war aber nicht so einfach», erklärte Locatelli. «Zur Rennhalbzeit, als ich alleine fuhr, holte ich viel auf. Ich kam an die Gruppe heran, in der um Platz 5 gekämpft wurde. Doch es war zu spät.»

Zwei Mal von Startplatz 22 in die Top-10 zu fahren, wertete Locatelli aber als positives Ergebnis. «Unterm Strich war es nicht schlecht. Ich musste vom Ende des Feldes starten und holte am Samstag und am Sonntag Punkte. Mit einer guten Superpole wäre es aber anders gelaufen, denn am Freitag hatte ich ein wirklich gutes Gefühl für das Motorrad», trauerte er einem möglichen Podium in Magny-Cours hinterher.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,087 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,123
4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 13,806
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,293
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 17,039
7. Xavi Vierge (E) Honda + 17,674
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,394
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 19,002
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 20,030
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 20,992
12. Axel Bassani (I) Bimota + 22,689
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,930
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 29,732
15. Sergio Garcia (E) Honda + 31,143
16. Andrea Iannone (I) Ducati + 34,476
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 34,773
18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Yari Montella (I) Ducati
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Ryan Vickers (GB) Yamaha
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Tito Rabat (E) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 3,712 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 7,674
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,854
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 9,660
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,287
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,527
8. Axel Bassani (I) Bimota + 11,700
9. Xavi Vierge (E) Honda + 11,851
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 13,989
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 14,502
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 16,067
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 16,219
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 22,838
16. Sergio Garcia (E) Honda + 25,555
17. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,781
18. Tito Rabat (E) Honda + 27,439
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 43,358
- Yari Montella (I) Ducati
- Alvaro Bautista (E) Ducati
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Ryan Vickers (GB) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,597 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 10,979
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 17,793
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,648
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 26,031
7. Axel Bassani (I) Bimota + 26,509
8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 28,229
9. Sam Lowes (GB) Ducati + 32,931
10. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 39,617
11. Sergio Garcia (E) Honda + 40,970
12. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 49,714
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 57,520
14. Tito Rabat (E) Honda + > 1 min
15. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
16. Alvaro Bautista (E) Ducati + > 1 min
17. Xavi Vierge (E) Honda + > 1 min
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
19. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
20. Jonathan Rea (GB) Yamaha + > 1 min
21. Michael vd Mark (NL) BMW + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Yari Montella (I) Ducati
- Andrea Iannone (I) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 469
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 430
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 260
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 236
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 163
7. Alex Lowes (GB) Bimota 144
8. Xavi Vierge (E) Honda 122
9. Axel Bassani (I) Bimota 99
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92
11. Andrea Iannone (I) Ducati 91
12. Iker Lecuona (E) Honda 90
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
14. Michael vd Mark (NL) BMW 86
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 72
17. Yari Montella (I) Ducati 64
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 50
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 30
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

