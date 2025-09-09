Garrett Gerloff (Kawasaki) genervt von sich selbst
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff ging zwar verletzt, aber dennoch mit einem guten Gefühl in die Sommerpause der Superbike-WM 2025. Denn seit dem Meeting Donington Park (der einzige Kawasaki-Pilot fuhr als Sechster im zweiten Lauf sein bestes Saisonfinish ein) machte der Texaner Fortschritte mit der ZX-10RR. Auch in Ungarn lief es nicht schlecht, bis er in den von Andrea Iannone (Ducati) ausgelösten Massenunfall im ersten Rennen verwickelt wurde.
Aber in Magny-Cours sollte der Aufwärtstrend von Gerloff ein jähes Ende finden. Ein Sturz in der Superpole auf seiner ersten fliegenden Runde machte das gesamte Rennwochenende zu einem Desaster. Es sollte nicht der einzige Sturz am Samstag bleiben – im ersten Lauf lag er erneut auf der Nase.
«Ich bin supergenervt von mir selbst», ärgerte sich der 30-Jährige. «Ich bin gestürzt und habe keine Zeit gefahren, sodass ich vom letzten Startplatz aus ins Rennen gehen musste. Eigentlich lief das Rennen ganz okay für mich – ich glaube, ich war sogar einmal unter den ersten Sechs. Aber dann bin ich zu weit nach außen gekommen, habe die Linie berührt und bin erneut gestürzt.»
Als 14. im Superpole-Race verpasste Gerloff eine bessere Startplatzierung für das zweite Rennen. Dass er als Elfter nur vier Sekunden auf Michael van der Mark (BMW) auf Platz 5 verlor, war ein schwacher Trost.
«Das war definitiv nicht das Wochenende, das ich mir erhofft hatte», stöhnte der Kawasaki-Pilot. «Ich hatte gehofft, im Sprintrennen weitere Fortschritte zu machen und in die Top-9 zu fahren, aber das war so schwer. Das Beste, was ich erreichen konnte, war Platz 14 im Superpole-Race und Platz 11 im zweiten Rennen. Ich bin nicht besonders glücklich darüber, aber daran können wir jetzt nichts mehr ändern. Es tut mir wirklich leid für das Team.»
Es ist offensichtlich, dass die Superpole der Schwachpunkt von Gerloff ist. Nur in Most erreichte er als Achter die ersten drei Startreihen, ansonsten qualifizierte er sich zumeist um Platz 15. In der Gesamtwertung belegt Gerloff mit 72 WM-Punkten Rang 16.
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 8,087 sec
|3.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 12,123
|4.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 13,806
|5.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 16,293
|6.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 17,039
|7.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 17,674
|8.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 18,394
|9.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 19,002
|10.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 20,030
|11.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 20,992
|12.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 22,689
|13.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 24,930
|14.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 29,732
|15.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|+ 31,143
|16.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 34,476
|17.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 34,773
|18.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Yari Montella (I)
|Ducati
|-
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|-
|Ryan Vickers (GB)
|Yamaha
|-
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|-
|Tito Rabat (E)
|Ducati
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 3,712 sec
|3.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 7,674
|4.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 8,854
|5.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 9,660
|6.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 10,287
|7.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 11,527
|8.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 11,700
|9.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 11,851
|10.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 13,989
|11.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 14,502
|12.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 14,686
|13.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 16,067
|14.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 16,219
|15.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 22,838
|16.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|+ 25,555
|17.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 25,781
|18.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 27,439
|19.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ 43,358
|-
|Yari Montella (I)
|Ducati
|-
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|-
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|-
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 8,597 sec
|3.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 10,979
|4.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 17,793
|5.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 20,648
|6.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 26,031
|7.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 26,509
|8.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 28,229
|9.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ 32,931
|10.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 39,617
|11.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|+ 40,970
|12.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 49,714
|13.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 57,520
|14.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ > 1 min
|15.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|16.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ > 1 min
|17.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ > 1 min
|18.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ > 1 min
|19.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ > 1 min
|20.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ > 1 min
|21.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ > 1 min
|-
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|-
|Yari Montella (I)
|Ducati
|-
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|469
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|430
|3.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|260
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|236
|5.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|230
|6.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|163
|7.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|144
|8.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|122
|9.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|99
|10.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|92
|11.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|91
|12.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|90
|13.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|89
|14.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|86
|15.
|Scott Redding (GB)
|Ducati
|76
|16.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|72
|17.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|64
|18.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|50
|19.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|30
|20.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|23
|21.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|20
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|10
|23.
|Tito Rabat (E)
|Yamaha
|6
|24.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|6
|25.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|2
|26.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1