Garrett Gerloff (Kawasaki) genervt von sich selbst

Von Kay Hettich
Garrett Gerloff
© Gold & Goose

Garrett Gerloff

Das Superbike-Meeting in Magny-Cours war für Garrett Gerloff ein Rückschlag. Der Kawasaki-Pilot stürzte am Samstag zweimal und erreichte auch am Sonntag nicht die gewünschten Ergebnisse.
Garrett Gerloff ging zwar verletzt, aber dennoch mit einem guten Gefühl in die Sommerpause der Superbike-WM 2025. Denn seit dem Meeting Donington Park (der einzige Kawasaki-Pilot fuhr als Sechster im zweiten Lauf sein bestes Saisonfinish ein) machte der Texaner Fortschritte mit der ZX-10RR. Auch in Ungarn lief es nicht schlecht, bis er in den von Andrea Iannone (Ducati) ausgelösten Massenunfall im ersten Rennen verwickelt wurde.

Aber in Magny-Cours sollte der Aufwärtstrend von Gerloff ein jähes Ende finden. Ein Sturz in der Superpole auf seiner ersten fliegenden Runde machte das gesamte Rennwochenende zu einem Desaster. Es sollte nicht der einzige Sturz am Samstag bleiben – im ersten Lauf lag er erneut auf der Nase.

«Ich bin supergenervt von mir selbst», ärgerte sich der 30-Jährige. «Ich bin gestürzt und habe keine Zeit gefahren, sodass ich vom letzten Startplatz aus ins Rennen gehen musste. Eigentlich lief das Rennen ganz okay für mich – ich glaube, ich war sogar einmal unter den ersten Sechs. Aber dann bin ich zu weit nach außen gekommen, habe die Linie berührt und bin erneut gestürzt.»

Als 14. im Superpole-Race verpasste Gerloff eine bessere Startplatzierung für das zweite Rennen. Dass er als Elfter nur vier Sekunden auf Michael van der Mark (BMW) auf Platz 5 verlor, war ein schwacher Trost.

«Das war definitiv nicht das Wochenende, das ich mir erhofft hatte», stöhnte der Kawasaki-Pilot. «Ich hatte gehofft, im Sprintrennen weitere Fortschritte zu machen und in die Top-9 zu fahren, aber das war so schwer. Das Beste, was ich erreichen konnte, war Platz 14 im Superpole-Race und Platz 11 im zweiten Rennen. Ich bin nicht besonders glücklich darüber, aber daran können wir jetzt nichts mehr ändern. Es tut mir wirklich leid für das Team.»

Es ist offensichtlich, dass die Superpole der Schwachpunkt von Gerloff ist. Nur in Most erreichte er als Achter die ersten drei Startreihen, ansonsten qualifizierte er sich zumeist um Platz 15. In der Gesamtwertung belegt Gerloff mit 72 WM-Punkten Rang 16.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,087 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,123
4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 13,806
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,293
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 17,039
7. Xavi Vierge (E) Honda + 17,674
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,394
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 19,002
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 20,030
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 20,992
12. Axel Bassani (I) Bimota + 22,689
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,930
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 29,732
15. Sergio Garcia (E) Honda + 31,143
16. Andrea Iannone (I) Ducati + 34,476
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 34,773
18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Yari Montella (I) Ducati
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Ryan Vickers (GB) Yamaha
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Tito Rabat (E) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 3,712 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 7,674
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,854
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 9,660
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,287
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,527
8. Axel Bassani (I) Bimota + 11,700
9. Xavi Vierge (E) Honda + 11,851
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 13,989
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 14,502
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 16,067
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 16,219
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 22,838
16. Sergio Garcia (E) Honda + 25,555
17. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,781
18. Tito Rabat (E) Honda + 27,439
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 43,358
- Yari Montella (I) Ducati
- Alvaro Bautista (E) Ducati
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Ryan Vickers (GB) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,597 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 10,979
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 17,793
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,648
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 26,031
7. Axel Bassani (I) Bimota + 26,509
8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 28,229
9. Sam Lowes (GB) Ducati + 32,931
10. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 39,617
11. Sergio Garcia (E) Honda + 40,970
12. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 49,714
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 57,520
14. Tito Rabat (E) Honda + > 1 min
15. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
16. Alvaro Bautista (E) Ducati + > 1 min
17. Xavi Vierge (E) Honda + > 1 min
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
19. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
20. Jonathan Rea (GB) Yamaha + > 1 min
21. Michael vd Mark (NL) BMW + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Yari Montella (I) Ducati
- Andrea Iannone (I) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 469
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 430
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 260
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 236
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 163
7. Alex Lowes (GB) Bimota 144
8. Xavi Vierge (E) Honda 122
9. Axel Bassani (I) Bimota 99
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92
11. Andrea Iannone (I) Ducati 91
12. Iker Lecuona (E) Honda 90
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
14. Michael vd Mark (NL) BMW 86
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 72
17. Yari Montella (I) Ducati 64
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 50
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 30
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

