Danilo Petrucci: Ducati auf der Geraden lahm wie nie

Ducati-Privatier Danilo Petrucci wurde im zweiten Superbike-Hauptrennen in Magny-Cours gnadenlos durchgereicht. Trotzdem ist er seinem Saisonziel, Rang 3 in der Weltmeisterschaft, einen Schritt nähergekommen.

Die Ausgangslage vor Magny-Cours: Hinter den überragenden Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolo Bulega (Ducati) belegte Danilo Petrucci aus dem Ducati-Privatteam Barni Spark Racing den dritten Platz in der Weltmeisterschaft, 15 und 16 Punkte vor den Werksfahrern Andrea Locatelli (Yamaha) und Alvaro Bautista (Ducati).



Der Stand nach den Rennen in Frankreich: Petrucci liegt jetzt 24 vor Locatelli und 30 vor Bautista und kam damit seinem Saisonziel, Platz 3 in der Gesamtwertung, einen Schritt näher.

Mit zwei vierten Rängen begann das Wochenende für den Routinier ordentlich, auch wenn er wegen großer Abstimmungsschwierigkeiten an seiner Panigale V4R nicht zufrieden war. Im zweiten Hauptrennen am Sonntagnachmittag lag er zur Halbzeit hinter Razgatlioglu und Bulega auf Position 3, ab dann ging es rückwärts. Als nach 21 Runden die Zielflagge fiel, fehlten Danilo 18,394 sec zur Spitze – Platz 8 lautet das enttäuschende Ergebnis.

«Das war das Maximum», stöhnte der 34-Jährige beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich startete gut und habe so viele wie möglich überholt. Ich träumte schon von einem Podestplatz, dann sah ich aber auf den großen Bildschirmen, dass Johnny Rea dicht an mir dran ist. Nachdem ich den Hinterreifen zu stark beansprucht hatte, blieb keine meiner Stärken übrig. Gut war ich dann nur noch auf der Bremse, letztlich ging es aber nicht auf. Nichts hat an diesem Wochenende richtig funktioniert: Verbesserten wir das Motorrad vorne, wurde es hinten schlechter – und umgekehrt. Ich hatte zeitweise den Speed fürs Podium, in Wirklichkeit lag ich aber nur zwei Runden auf Platz 3.»

«In der zweiten Rennhälfte war ich lahm», meinte Petrucci zerknirscht. «Sogar auf der Geraden. Johnny überholte mich mit der Yamaha auf der Geraden, van der Mark mit der BMW ebenso. Ich weiß nicht warum, aber wir waren auf der Geraden recht langsam. Hätte ich gewonnen, würde ich sagen, dass das Motorrad großartig war. Wir reden aber über Platz 8, deshalb sage ich, dass es Mist war. Scherz beiseite: Ich leide mit dem neuen Hinterreifen. Er ist eine Evolution des SCX und bietet so viel Grip, dass mein Bike am Kurveneingang über das Vorderrad schiebt. Wir haben viel probiert, aber nichts gefunden, was wirklich funktioniert. Das einzig Positive ist, dass ich meinen Vorsprung als WM-Dritter etwas ausbauen konnte. Letztlich haben wir aber eine Chance verspielt, weil ich in der ersten Rennhälfte einen Podestplatz im Auge hatte. Deshalb kann ich mit einem achten Platz nicht zufrieden sein.»