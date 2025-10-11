Schlimmster Fall für Danilo Petrucci: OP am Montag

Danilo Petrucci aus dem Team Barni Ducati, vor den Estoril-Rennen an diesem Wochenende Dritter der Superbike-WM, trat im FP1 mit angebrochener rechter Hand an – jetzt ist der Knochen ganz durch.

An der Spitze der Gesamtwertung sind Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) und Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) weit enteilt, die Titelentscheidung werden sie in Estoril und Jerez unter sich ausmachen.



Ebenso spannend ist es um Platz 3: Danilo Petrucci hat vor Estoril 284 Punkte und liegt damit 30 vor Andrea Locatelli (Yamaha) und 31 vor Alvaro Bautista (Bautista).

Petrucci als WM-Dritter ist der beste Privatfahrer der Superbike-WM, seine Chancen auf Bronze sind aber stark geschrumpft: In der Woche vor Estoril hat er sich beim Training im Fitnessstudio einen Knochen in der rechten Hand angebrochen.



Der Routinier trat am Freitagvormittag im FP1 dennoch an, musste aber feststellen, dass es nicht geht. Nach dem Mittag meldete sich Petrucci vom restlichen Wochenende ab, der Zustand seiner Hand hat sich deutlich verschlechtert.

«Ich bin sehr enttäuscht», hielt der dreifache Superbike-Laufsieger fest. «Leider war dies eines der möglichen Szenarien, auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass es tatsächlich eintreten würde. Ich habe versucht zu fahren, aber ich hatte starke Schmerzen und habe mir leider den vierten Mittelhandknochen meiner rechten Hand jetzt ganz gebrochen. Ich kehre nach Italien zurück und werde mich am Montag einer Operation unterziehen, in der Hoffnung, vielleicht schon in Jerez wieder dabei sein zu können.»

Petrucci weiter: «Wir werden sehen, wie meine Hand nach der Operation reagiert und ob es möglich sein wird, bald wieder auf die Strecke zurückzukehren. Ich habe mir den schwächsten Knochen meines Körpers gebrochen, an dem bereits drei Schrauben sitzen. Das ist eine Doppelverletzung, die ich seit 2016 mit mir herumtrage. In der Vergangenheit hatte ich mir bereits diesen Mittelhandknochen gebrochen, ebenso wie die beiden daneben, die mit einer Platte versehen sind. Leider befand sich die Platte nicht an dem Mittelhandknochen, der dieses Mal brach. Jetzt werden wir versuchen, alles in Ordnung zu bringen und so schnell wie möglich wieder auf Kurs zu kommen.»

Für Petrucci ist das nicht nur ein schwerer Rückschlag im Kampf um WM-Rang 3. Am Montag und Dienstag nach dem Saisonfinale in Jerez findet auf gleicher Strecke der erste Superbike-Wintertest statt. Danilo hat für 2026 einen Vertrag mit dem BMW-Werksteam in der Tasche und hätte dann Premiere auf der M1000RR.