Superbike-WM: Toprak siegt in Estoril

Für Razgatlioglu ist klar: Ohne ihn wird’s langweilig

Von Ivo Schützbach
Toprak Razgatlioglu gewann sein 77. Superbike-Rennen
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu gewann sein 77. Superbike-Rennen

Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu dominierte den ersten Lauf in Estoril und kam mit seinem 20. Sieg in dieser Saison seinem dritten Titel einen weiteren Schritt näher. Auf Sicherheit zu fahren, kommt für ihn nicht
Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu zeigt eine erstaunliche Saison: In 31 Rennen hat der Türke 20 Mal gewonnen und stand 27 Mal auf dem Podium. Bei noch fünf ausstehenden Läufen, in denen es maximal 99 Punkte zu holen gibt, hat er 41 Vorsprung auf seinen letzten WM-Widersacher Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam. Beträgt der Vorsprung nach den Estoril-Rennen mindestens 62 Punkte, dann ist Toprak vorzeitig zum dritten Mal Superbike-Weltmeister!

In Portugal ist er bislang eine Klasse für sich: Startplatz 1 eroberte er mit einer Rekordrunde, im ersten Lauf am Samstagnachmittag übernahm er nach nicht perfektem Start in der dritten Runde die Führung und setzte sich sofort ab. Im Ziel hatte Razgatlioglu knapp 2 sec Vorsprung auf Bulega, Dritter wurde dessen Aruba-Teamkollege Alvaro Bautista.

«In der ersten Runde wollte ich nicht voll pushen, um auf den Reifen zu achten», erklärte der WM-Leader seine anfängliche – und kurz währende – Zurückhaltung. «Als ich sah, dass mich alle überholen, musste ich kontern. Locatelli verstehe ich nicht: Er hat sofort und aggressiv Druck ausgeübt. Wir kämpfen mit Nicolo um die Meisterschaft, aber er hat gleich attackiert. Ich konnte darüber unter dem Helm nur lachen. Dann habe ich mein Rennen wirklich begonnen und habe relativ schnell wieder alle überholt. Nicolo hatte in den letzten fünf Runden auch Probleme mit dem Reifen – er vorne, ich hinten.»

Für den 77-fachen Laufsieger steht fest: Er wird auch am Sonntag auf Sieg fahren, nicht auf Vorsprungverwaltung. «Außer, ich habe ein Problem, dann sage ich vielleicht, dass der zweite Platz genug ist», schränkte Toprak ein. «Manchmal muss man in einem Rennen seine Pläne ändern. So oder so, ich bin bereit für den Kampf. Alle schreiben, dass ich nach diesem Wochenende vielleicht Weltmeister bin. Aber dazu müsste Bulega stürzen, was ich nicht will – es ist viel besser, wenn wir in den Rennen kämpfen. So will ich die Meisterschaft gewinnen. Ich glaube, dass der Titel erst in Spanien vergeben wird, die Rennen am Sonntag sind aber trotzdem sehr wichtig.»

Interessanter Fakt: Bulega wurde dieses Jahr bereits 17 Mal Zweiter, immer hinter Toprak. Ohne Toprak im Feld hätte der Italiener 27 der 31 Rennen gewonnen. Wie wird die Weltmeisterschaft 2026, wenn der Zweiradkünstler aus der Türkei nicht mehr dabei ist und MotoGP fährt? «Langweilig», war Razgatlioglus umgehende Antwort, die bei Promoter Dorna keine Begeisterungsstürme hervorrufen dürfte.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,948 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 14,729
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 16,563
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,044
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 18,575
7. Xavi Vierge (E) Honda + 19,146
8. Andrea Iannone (I) Ducati + 19,614
9. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 21,862
10. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,025
11. Axel Bassani (I) Bimota + 31,860
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 33,950
13. Tito Rabat (E) Honda + 37,370
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 43,684
15. Michael vd Mark (NL) BMW + 48,263
16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 52,375
17. Bobby Fong (USA) Yamaha + 59,589
18. Ivo Lopes (P) Honda + > 1 min
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
- Iker Lecuona (E) Yamaha
- Yari Montella (I) Honda
Superbike-WM 2025: Stand nach 31 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 548
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 507
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
4. Alvaro Bautista (E) Ducati 269
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 267
6. Sam Lowes (GB) Ducati 184
7. Alex Lowes (GB) Bimota 180
8. Xavi Vierge (E) Honda 144
9. Andrea Iannone (I) Ducati 128
10. Axel Bassani (I) Bimota 119
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
12. Remy Gardner (AUS) Yamaha 100
13. Michael vd Mark (NL) BMW 94
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 81
16. Scott Redding (GB) Ducati 76
17. Jonathan Rea (GB) Yamaha 76
18. Yari Montella (I) Ducati 68
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 37
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 27
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

