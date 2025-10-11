Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Superbike-WM: Toprak siegt in Estoril

Andrea Locatelli fragt sich: Was will Toprak von ihm?

Von Ivo Schützbach
Andrea Locatelli
© Gold & Goose

Andrea Locatelli

Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli fehlte nicht viel, dann hätte er im ersten Superbike-WM-Rennen auf dem Circuito do Estoril um Platz 3 kämpfen können. Die Kritik von Toprak Razgatlioglu kann er nicht nachvollziehen.
Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolo Bulega (Ducati) fahren in Estoril – wieder einmal – in ihrer eigenen Welt. Alvaro Bautista behielt im Kampf um Platz 3 die Oberhand, den Yamaha-Piloten Andrea Locatelli und Jonathan Rea sowie Alex Lowes auf der Bimota fehlte zumindest in der ersten Rennhälfte nicht viel zum Routinier aus Spanien.

Locatelli wurde bereits zum achten Mal in diesem Jahr Vierter, an Einsatz mangelte es ihm nicht. Weltmeister Razgatlioglu kritisierte ihn anschließend: «Locatelli verstehe ich nicht: Er hat sofort und aggressiv Druck ausgeübt. Wir kämpfen mit Nicolo um die Meisterschaft, aber er hat gleich attackiert.»

Der WM-Fünfte verstand die Welt nicht mehr. «Für mich war das okay», unterstrich der Assen-Sieger. «Am Eingang von Kurve 2 war ich neben ihm und fuhr meine Linie. Er fährt darum, die Meisterschaft zu gewinnen. Aber für mich ging es um einen dritten Platz. Ein Rennen ist ein Rennen. Ich war neben ihm, habe ihm nichts getan – wegen mir ist er nicht im Kies gelandet. Als er mich danach in Kurve 9 überholte, ließ ich ihm auch genügend Raum – wir haben uns nicht berührt. Glücklicherweise können wir überholen, sonst wäre es sehr langweilig.»

Dass er den Anschluss zu Bautista nicht halten konnte, schob Locatelli auf mangelnden Grip am Hinterrad. «Zeit gutmachen konnte ich nur auf der Bremse», erklärte der 28-Jährige. «Verbessern müssen wir uns, wenn ich ans Gas gehe, da geht nichts vorwärts. Platz 4 ist okay, aber der Rückstand zur Spitze ist massiv. Von Platz 3 bis 7 lagen alle eng beisammen. Ich startete als Achter und kam als Vierter ins Ziel. Vor mir stürzten auch keine vier Fahrer, sondern ich überholte sie.»

Andrea konnte einige Runden aus der Zuschauerperspektive verfolgen, wie Jonathan Rea seinen Weltmeisterkollegen Alvaro Bautista verfolgte. «Hätten sie ein bisschen mehr gekämpft, hätte ich die Lücke wahrscheinlich schließen und mit Alvaro fighten können», meinte der Supersport-Weltmeister von 2020. «Aber so ein Rennen lässt sich nicht kontrollieren, jeder gibt sein Bestes auf der Strecke, deshalb müssen wir mit diesem Rennen zufrieden sein.»

Durch die verletzungsbedingte Abstinenz von Danilo Petrucci in Portugal, ist der Kampf um WM-Rang 3 wieder weit offen. Der aktuelle Stand: Petrucci 284 Punkte, Bautista 269 und Locatelli 267.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,948 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 14,729
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 16,563
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,044
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 18,575
7. Xavi Vierge (E) Honda + 19,146
8. Andrea Iannone (I) Ducati + 19,614
9. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 21,862
10. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,025
11. Axel Bassani (I) Bimota + 31,860
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 33,950
13. Tito Rabat (E) Honda + 37,370
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 43,684
15. Michael vd Mark (NL) BMW + 48,263
16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 52,375
17. Bobby Fong (USA) Yamaha + 59,589
18. Ivo Lopes (P) Honda + > 1 min
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
- Iker Lecuona (E) Yamaha
- Yari Montella (I) Honda
Superbike-WM 2025: Stand nach 31 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 548
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 507
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
4. Alvaro Bautista (E) Ducati 269
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 267
6. Sam Lowes (GB) Ducati 184
7. Alex Lowes (GB) Bimota 180
8. Xavi Vierge (E) Honda 144
9. Andrea Iannone (I) Ducati 128
10. Axel Bassani (I) Bimota 119
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
12. Remy Gardner (AUS) Yamaha 100
13. Michael vd Mark (NL) BMW 94
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 81
16. Scott Redding (GB) Ducati 76
17. Jonathan Rea (GB) Yamaha 76
18. Yari Montella (I) Ducati 68
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 37
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 27
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

 

