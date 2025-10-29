Bimota: Hoffnung auf Zugeständnisse für SBK-WM 2026

Auf ein neues Homologationsmodell der KB998 für die Superbike-WM 2026 dürfen die Bimota-Werkspiloten Alex Lowes und Axel Bassani nicht hoffen. Wenn es mehr Power geben sollte, dann über Zugeständnisse der FIM.

Bimota hat sich im ersten Jahr der werksseitigen Rückkehr in die Superbike-WM 2025 wacker geschlagen, zumal die KB998 im Vorfeld nicht intensiv auf den Renneinsatz vorbereitet wurde. Als WM-Sechster fuhr Aushängeschild Alex Lowes immerhin vier Podestplätze ein.

Probleme mit dem eigenwilligen Bimota-Chassis gab es kaum, einzig über die eher schwache Motorleistung des verbauten Reihenvierzylindermotors von Kawasaki klagten die Piloten. Nach nur einer Saison wird es aber kein neues Homologationsmodell geben.

Beim ersten Wintertest in Jerez am 21. und 22. Oktober begannen einige Hersteller mit der Vorbereitung für die Superbike-WM 2026, darunter auch Bimota mit Testfahrer Javier Fores und den Einsatzfahrern Lowes und Axel Bassani. Teammanager Guim Roda verriet, dass man sich auch darauf vorbereitet, mittels Concession und Super-Concession-Parts normalerweise verbotene Maßnahmen am Motorrad vorzunehmen. Concession zielen auf den Motor ab, Super-Concession auf das Chassis. Diese Zugeständnisse erhalten per Reglement nur erfolglose Hersteller.

«Ich kann nicht im Detail auf die Dinge eingehen, die wir getestet haben, aber es gibt immer viele Bereiche, an denen man arbeiten kann, darunter am Motor, die Elektronik, die Aufhängung, das Fahrwerk und die Settings», erzählte der Spanier. «Wir haben versucht, eine Kombination aus all diesen Parametern zu finden, entsprechend den Concession- und Super-Concession-Parts, die wir vielleicht in Anspruch nehmen können. Wir müssen im Voraus daran arbeiten, um zu verstehen, wie wir das Motorrad innerhalb der Regeln verbessern können.»

In der abgelaufenen Saison hatte Bimota keine Zugeständnisse nutzen können.

Ein Vorteil für Bimota: Alle entwickelten Verbesserungen am Motor können theoretisch auch vom Kawasaki-Werksteam mit Garrett Gerloff genutzt werden, da der Motor identisch ist.

«Es ist ein ständiger Kampf mit den Regeln. Letztendlich sind wir durch die Beschränkungen der Massenproduktion und die strengen Vorschriften im Motorbereich ziemlich eingeschränkt. Damit müssen wir uns auseinandersetzen», erklärte Roda weiter. «Entweder wir nehmen Upgrades an den Serienmotorrädern vor, was viel Zeit in Anspruch nimmt und für einen Hersteller eine große Investition darstellt, oder wir beschäftigen uns mit Tuning, um die Unterschiede zu den anderen Herstellern auszugleichen. Derzeit stehen uns nur die Zugeständnisse als Instrumente zur Verfügung, also müssen wir damit arbeiten und versuchen, den nächsten Schritt zu machen.»