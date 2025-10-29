Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Dettwiler-Unfall: Pressesperre, Falschmeldungen

Bimota: Hoffnung auf Zugeständnisse für SBK-WM 2026

Von Kay Hettich
Bekommt Bimota in der Superbike-WM 2026 Zugeständnisse?
© Bimota

Bekommt Bimota in der Superbike-WM 2026 Zugeständnisse?

Auf ein neues Homologationsmodell der KB998 für die Superbike-WM 2026 dürfen die Bimota-Werkspiloten Alex Lowes und Axel Bassani nicht hoffen. Wenn es mehr Power geben sollte, dann über Zugeständnisse der FIM.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Bimota hat sich im ersten Jahr der werksseitigen Rückkehr in die Superbike-WM 2025 wacker geschlagen, zumal die KB998 im Vorfeld nicht intensiv auf den Renneinsatz vorbereitet wurde. Als WM-Sechster fuhr Aushängeschild Alex Lowes immerhin vier Podestplätze ein.

Probleme mit dem eigenwilligen Bimota-Chassis gab es kaum, einzig über die eher schwache Motorleistung des verbauten Reihenvierzylindermotors von Kawasaki klagten die Piloten. Nach nur einer Saison wird es aber kein neues Homologationsmodell geben.

Beim ersten Wintertest in Jerez am 21. und 22. Oktober begannen einige Hersteller mit der Vorbereitung für die Superbike-WM 2026, darunter auch Bimota mit Testfahrer Javier Fores und den Einsatzfahrern Lowes und Axel Bassani. Teammanager Guim Roda verriet, dass man sich auch darauf vorbereitet, mittels Concession und Super-Concession-Parts normalerweise verbotene Maßnahmen am Motorrad vorzunehmen. Concession zielen auf den Motor ab, Super-Concession auf das Chassis. Diese Zugeständnisse erhalten per Reglement nur erfolglose Hersteller.

«Ich kann nicht im Detail auf die Dinge eingehen, die wir getestet haben, aber es gibt immer viele Bereiche, an denen man arbeiten kann, darunter am Motor, die Elektronik, die Aufhängung, das Fahrwerk und die Settings», erzählte der Spanier. «Wir haben versucht, eine Kombination aus all diesen Parametern zu finden, entsprechend den Concession- und Super-Concession-Parts, die wir vielleicht in Anspruch nehmen können. Wir müssen im Voraus daran arbeiten, um zu verstehen, wie wir das Motorrad innerhalb der Regeln verbessern können.»

In der abgelaufenen Saison hatte Bimota keine Zugeständnisse nutzen können.

Ein Vorteil für Bimota: Alle entwickelten Verbesserungen am Motor können theoretisch auch vom Kawasaki-Werksteam mit Garrett Gerloff genutzt werden, da der Motor identisch ist.

«Es ist ein ständiger Kampf mit den Regeln. Letztendlich sind wir durch die Beschränkungen der Massenproduktion und die strengen Vorschriften im Motorbereich ziemlich eingeschränkt. Damit müssen wir uns auseinandersetzen», erklärte Roda weiter. «Entweder wir nehmen Upgrades an den Serienmotorrädern vor, was viel Zeit in Anspruch nimmt und für einen Hersteller eine große Investition darstellt, oder wir beschäftigen uns mit Tuning, um die Unterschiede zu den anderen Herstellern auszugleichen. Derzeit stehen uns nur die Zugeständnisse als Instrumente zur Verfügung, also müssen wir damit arbeiten und versuchen, den nächsten Schritt zu machen.»

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Dettwiler-Unfall: Pressesperre und Falschmeldungen

Von Thomas Kuttruf
Im Interesse aller Athleten und Beteiligten sollte von offizieller Seite alles getan werden, um den schlimmen Unfall der Moto3-Piloten Noah Dettwiler und Jose Antonio Rueda in Sepang aufzuarbeiten.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mi. 29.10., 11:45, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Mi. 29.10., 12:15, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mi. 29.10., 14:00, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Mi. 29.10., 14:10, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Mi. 29.10., 14:15, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
  • Mi. 29.10., 15:05, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Mi. 29.10., 16:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Mi. 29.10., 17:45, Motorvision TV
    Bike World
  • Mi. 29.10., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Mi. 29.10., 20:00, Motorvision TV
    King of the Roads
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2910054512 | 5