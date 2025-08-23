Kove bereitet sich in BSB auf Sportbike-WM 2026 vor

Kove Motor zog aus der Supersport-WM 300 zurück, um sich in der BSB auf die neue Sportbike-Kategorie vorzubereiten. Die Anzeichen verdichten sich, dass die Chinesen 2026 in die seriennahe Weltmeisterschaft zurückkehren.

Für viele Beobachter war es unverständlich, dass Kove Motor sein Werksteam in der Supersport-WM 300 zusperrte. Denn Julio Garcia holte in Most 2024 im ersten Lauf den ersten Sieg für den chinesischen Hersteller und beendete die Saison als Vizeweltmeister. Dass der WM-Titel in diesem Jahr möglich ist, beweist Benat Fernandez, der als Rookie mit der einzigen 321RR die Gesamtwertung bei Halbzeit knapp anführt – um einen Punkt vor den zu Kawasaki gewechselten Garcia!

Teamkollege des Spaniers war im vergangenen Jahr Namensvetter Marc Garcia. Der erste 300er-Weltmeister (2017 mit Yamaha) steht wieder in Diensten von Kove und debütierte beim BSB-Meeting in Brands Hatch in der Sportbike-Klasse auf der 450RR. Dieses Motorrad verfügt über einen hochdrehenden Vierzylindermotor, der in der Serie 71 PS leistet.

Angesichts einer für Garcia unbekannten (und anspruchsvollen) Strecke und eines neuen Motorrads konnte man vom 25-Jährigen keine Wunder erwarten – im einzigen Rennen wurde er 27. Vielmehr wurde Garcia darauf angesetzt, Verbesserungen zu testen und seine Meinung über die Kove abzugeben. «Wir verbessern dieses Motorrad ständig und haben neue Teile, die von Marc getestet wurden», sagte Teamchef Paul Curran. «Es war super spannend, ihn in Brands Hatch fahren zu sehen. Ich hoffe, dass wir ihn bald mit Kove in dieser Klasse wiedersehen werden.»

Es liegt auf der Hand, dass der nächste Schritt von Kove die Rückkehr in die Weltmeisterschaft sein muss, auch um die Marke international bekannter zu machen.

Konkurrenzfähig ist die 450RR: Für das beste Kove-Ergebnis in der BSB Sportbike sorgte Stammfahrer Casey O'Gorman als Vierter im ersten Lauf in Thruxton am 10. August.