Magny-Cours, Training: Yamaha vor zwei MV Agusta
Stefano Manzi
In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, um 16 Uhr geht es schon ins Qualifying. An der Balance-Regel hat sich gegenüber dem letzten Event vor der Sommerpause in Ungarn nichts verändert.
Zur Halbzeit lag WM-Leader Stefano Manzi in Magny-Cours erstaunliche 0,679 sec vor dem Zweiten, seinem Yamaha-Kollegen Can Öncü. Mit 1:40,193 min fuhr der Italiener mit der neuen R9 bereits auf rekordverdächtigem Niveau.
Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde von 1:40,027 min drehte Manzi 2024, damals noch mit der Yamaha R6. Der Pole-Rekord stammt aus demselben Jahr von Adrian Huertas (Ducati) und steht bei 1:39,705 min.
In den letzten 10 Minuten rückten zahlreiche Fahrer mit neuen Reifen aus, an die überragende Zeit von Ten-Kate-Ass Manzi kam aber keiner heran. Filippo Farioli aus dem Team MV Agusta Reparto Corse verliert als Zweiter 0,409 sec, Teamkollege Bo Bendsneyder als Dritter bereits 0,565 sec.
Der WM-Zweite Can Öncü wurde Vierter vor dem erneut starken Simon Jespersen (Althea Ducati), dem in Balaton der erste Podestplatz gelungen war.
Philipp Öttl (Feel Ducati) wurde mit 0,9 sec Rückstand Neunter, Marcel Schrötter (WRP Ducati) liegt 1,613 sec hinten und ist damit 20.
Überraschend schwach präsentierten sich die Triumph-Piloten. Als 13. büßte Oli Bayliss 1,1 sec ein, PTR-Teamkollege und WM-Vierter Tom Booth-Amos als 18. sogar über 1,5 sec.
QJMotor tritt in Frankreich erstmals mit dem neuen Homologationsmodell SRK 800 RS an. Niki Tuuli und Raffaele De Rosa wurden 15. und 19. Damit platzierte der chinesische Hersteller beide Motorräder vor Jeremy Alcoba (21.) mit der einzigen Kawasaki.
Frauen-Weltmeisterin Ana Carrasco landete im 34 Teilnehmer starken Feld mit 4,147 sec Rückstand auf Platz 30. Honda-France-Teamkollege Corentin Perolari brachte die beste CBR600RR auf Rang 14 (+1,129 sec).
|Zeiten Supersport-WM 2025, Magny-Cours, FP:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Zeit
|Diff
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|1:40,193 min
|2.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|1:40,602
|+ 0,409 sec
|3.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|1:40,758
|+ 0,565
|4.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|1:40,857
|+ 0,664
|5.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|1:40,857
|+ 0,664
|6.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|1:40,906
|+ 0,713
|7.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|1:40,952
|+ 0,759
|8.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|1:41,027
|+ 0,834
|9.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|1:41,090
|+ 0,897
|10.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|1:41,158
|+ 0,965
|11.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|1:41,229
|+ 1,036
|12.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|1:41,277
|+ 1,084
|13.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|1:41,288
|+ 1,095
|14.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|1:41,322
|+ 1,129
|15.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|1:41,332
|+ 1,139
|16.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|1:41,565
|+ 1,372
|17.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|1:41,653
|+ 1,460
|18.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|1:41,709
|+ 1,516
|19.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|1:41,717
|+ 1,524
|20.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|1:41,806
|+ 1,613
|21.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|1:41,851
|+ 1,658
|22.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|1:42,157
|+ 1,964
|23.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|1:42,161
|+ 1,968
|24.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|1:42,364
|+ 2,171
|25.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|1:42,452
|+ 2,259
|26.
|Mattia Volpi (I)
|MV Agusta
|1:42,573
|+ 2,380
|27.
|Luke Power (AUS)
|MV Agusta
|1:42,729
|+ 2,536
|28.
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|1:42,838
|+ 2,645
|29.
|Bartholome Perrin (F)
|Yamaha
|1:43,415
|+ 3,222
|30.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|1:44,340
|+ 4,147
|31.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|1:44,480
|+ 4,287
|32.
|Syarifuddin Azman (MAL)
|Honda
|1:45,116
|+ 4,923
|33.
|Muhammad Norrodin (MAL)
|Honda
|1:47,681
|+ 7,488
|* WorldSSP Challenge