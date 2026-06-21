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Audi auf Pole-Position auf dem Lausitzring durch HGL Racing

Simon Connor Primm hat sich die Pole-Position für das zweite Rennen des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring gesichert. Im HGL Racing Audi setzte Primm die Bestzeit im Qualifying.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

Der HGL Racing Audi steht auf der Pole-Position
Der HGL Racing Audi steht auf der Pole-Position
Foto: Axel Weichert
Der HGL Racing Audi steht auf der Pole-Position
© Axel Weichert

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Im Artikel erwähnt

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Pole-Position für HGL Racing für das zweite ADAC GT Masters-Rennen auf dem Lausitzring. Simon Connor Primm sicherte sich im Audi R8 LMS GT3, der von Seyffarth Motorsport eingesetzt wird, die Pole-Position. In 1:20.476 Minuten umrundete er den Kurs.

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Rang zwei sicherte sich Leyton Fourie im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3. Dem Südafrikaner fehlten 0,059 Sekunden auf die Bestzeit.

Finn Zulauf komplettiert im Lamborghini der Engstler-Mannschaft die Top-3-Positionen.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnis ADAC GT Masters Lausitzring Qualifying 2 (Top 10):

  1. Robin Rogalski/Simon Connor Primm – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3

  2. Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  3. Felix Hirsiger/Finn Zulauf – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  4. Colin Bönighauen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  5. Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  6. Kiano Blum/Niklas Kalus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  7. Storm Gjerdrum/Fabio Rauer – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

  8. Max Reis/Emil Gjerdrum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  9. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  10. Joseph Ellerine/Alain Valente – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Juliano Holzem

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

56

55

1:22:26,207

1:21,551

02

Leyton Fourie

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

55

+3,141

1:21,236

03

Max Reis

Max Reis / Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

Max Reis

Max Reis

/

Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

1

55

+5,337

1:21,249

04

Finn Zulauf

Finn Zulauf / Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

Finn Zulauf

Finn Zulauf

/

Felix Hirsiger

Liqui Moly Team Engstler

63

55

+12,799

1:21,855

05

Placeholder

Fabio Rauer / Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

Placeholder

Fabio Rauer

/

Storm Gjerdrum

FK Performance Motorsport

10

55

+14,969

1:21,941

06

Placeholder

Pavel Lefterov / Mark Kastelic

Razoon - more than racing

Placeholder

Pavel Lefterov

/

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

14

55

+15,535

1:21,303

07

Placeholder - Racer

Robin Rogalski / Simon Connor Primm

HGL Racing

Placeholder - Racer

Robin Rogalski

/

Simon Connor Primm

HGL Racing

77

55

+18,970

1:21,365

08

Placeholder - Racer

Joseph Ellerine / Alain Valente

FK Performance Motorsport

Placeholder - Racer

Joseph Ellerine

/

Alain Valente

FK Performance Motorsport

12

55

+27,012

1:22,061

09

Placeholder - Racer

Jamie Day / Baudouin Detout

Comtoyou Racing

Placeholder - Racer

Jamie Day

/

Baudouin Detout

Comtoyou Racing

39

55

+29,851

1:21,584

10

Jonas Karklys

Jonas Karklys / John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

Jonas Karklys

Jonas Karklys

/

John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

163

54

+1 Runde

1:22,187

Events

Alle ADAC GT Masters Events
  • Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen

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    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
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    Live

    Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
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    Nurburgring, Deutschland
    10.–12.07.2026
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    Salzburgring, Österreich
    04.–06.09.2026
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    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
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    Live

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    19.–21.06.2026
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    10.–12.07.2026
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