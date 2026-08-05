Rückkehr der Superbike-WM nach Asien: Wenn, dann in China oder Malaysia

Durch die Beteiligung chinesischer Motorradhersteller an der seriennahen Weltmeisterschaft nimmt der Druck auf Superbike-Promoter Liberty (vormals Dorna) zu, ein Rennen in Asien in den Kalender zu berücksichtigen. Mit Kove in der Sportbike-WM sowie QJ Motor und ZX Moto in der Supersport-Klasse sind bereits drei Werke engagiert. Und bereits Ende 2027 könnte mit CF Moto in der Top-Kategorie ein vierter Hersteller hinzukommen.

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Eine Veranstaltung in China im Kalender stehen zu haben, wäre wünschenswert, denn durch die Erfolge von ZX Moto (Aushängeschild Valentin Debise ist mit sechs Siegen WM-Zweiter) erlebt der Motorradsport im Reich der Mitte einen Boom, und schon heute sind viele Fans auf europäischen Rennstrecken anzutreffen.

Mittlerweile kristallisiert sich heraus: Sollte ein Meeting der Superbike-WM in China umsetzbar sein, ist der Ningbo International Track als Schauplatz der Favorit. Vertreter der FIM waren bereits mehrfach an der Rennstrecke im Eigentum der Geely Holding, um für die Homologation erforderliche Anpassungen zu identifizieren. Die Rennstrecke ist 4015 Meter lang und verfügt derzeit über eine FIA-Homologation Grade 2.

Wahrscheinlicher als China ist Stand heute jedoch eine Rückkehr auf den Sepang International Circuit in Malaysia. Die Superbike-WM gastierte auf der 5,5 km langen Piste zwischen 2014 und 2016. Die Nähe zu China könnte das seinerzeit schwindende Zuschauerinteresse kompensieren.

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Vieles ist derzeit jedoch in Schwebe und es ist weiterhin völlig offen, ob wir neben dem Saisonauftakt auf Phillip Island/Australien ein zweites Überseerennen im Superbike-Kalender 2027 haben werden. Neben Asien wünschen sich die Hersteller auch eine Veranstaltung in den USA, dort gibt es Gespräche mit dem Barber Motorsport Park in Birmingham/Alabama.