Robin Gesamt-Sieger(t): Der Moto4-Champion fährt den Red Bull Rookies Cup

Was für eine Saison von Robin Siegert! Nach zuletzt acht Rennsiegen in Folge (von bis dahin zehn möglichen) im auf die Moto3-Motorrad-Weltmeisterschaft abzielenden Moto4 Northern Cup stand der 15-jährige Pilot vom Team Kiefer Racing am vergangenen Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben kurz vorm vorzeitigen Titelgewinn. Im Rahmen der dort stattfindenden Euro Moto lieferte der Schützling der Ex-Rennfahrer Philipp Hafeneger, Stefan Nebel und Dario Giuseppetti prompt, und zwar gleich im ersten von wieder zwei Rennen.

Werbung

Werbung

Nachdem Robin Siegert in der Vorwoche beim Meeting des Moto4 Europe Cup im Rahmen der Moto Junior World Championship im französischen Magny Cours gestürzt war und eine Wunde nähen lassen musste, lautete die Frage für die Vorschlussrunde des Moto4 Northern Cup zunächst, wie fit er sein würde. Nun, mit Startplatz 3 beantwortete der 15-Jährige aus Pockau-Lengefeld im Erzgebirge diese Frage eindrucksvoll und für alle seine Teammitglieder, Betreuer, Helfer und Fans beruhigend.

Mit Naht am Arm zum Titel

Im ersten Rennen übernahm der Förderpilot des Motorsport Team Germany rder ADAC Stiftung Sport in der dritten Runde seine Lieblingsposition, die Führung, ein erstes Mal. Nachdem er diese gegen Rennmitte kurz abgeben musste, eroberte er sie im neunten von 16 Umläufen zurück. Von da an gab es für ihn kein Halten mehr, sodass er als neuerlicher Rennsieger im Ziel reichlich drei Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten hatte.

Kein Halten gab es danach auch für seine Mentoren, Trainer und Förderer Philipp Hafeneger, Stefan Nebel und Dario Giuseppetti mehr, die den ganz frischgekürten Champion 2026 kurz nach der Zieldurchfahrt am Streckenrand beglückwünschten und mit großem Getöse feierten.

Werbung

Werbung

Natürlich war auch ‚Master Robin‘ völlig aus dem Häuschen, was er wenig später so kommentierte: «Ich weiß auch nicht so richtig was ich sagen soll – im Moment bin ich ziemlich überwältigt und einfach nur glücklich.» Mit etwas Abstand fügte er hinzu: «Der Titel war in diesem Jahr mein Ziel. Das hat nun geklappt und ist einfach ein tolles Gefühl.» Damit hat Robin Siegert seine kostenlose Eintrittskarte für den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2027 sicher haben. Dieser läuft regelmäßig im Rahmen europäischer Motorrad Grand Prix und somit vor den Augen wichtiger Entscheidungsträger im WM-Paddock.

So sehen 0,008 min aus Foto: Moto4 Northern Cup So sehen 0,008 min aus © Moto4 Northern Cup

Hatte er Saisonsieg Nummer neun sowie den Titel hinten raus souverän eingefahren, fand er sich im Lauf am klassischen Rennsonntag in einer mehrköpfigen Spitzengruppe mit deutlich aufmüpfigeren Kontrahenten wieder. Mit dem Selbstvertrauen eines wahren Champions setzte er sich aber in der Schlussrunde erneut durch und gewann zum zehnten Mal in Serie, wenngleich diesmal nur mit der Winzigkeit von 0,008 Sekunden Vorsprung.

Die Zukunft kann kommen

Sein ereignisreiches Wochenende kommentierte er anschließend mit folgenden Worten: «Das sechste Rennwochenende ist nun vorüber und zehn Siege in Folge sind einfach ein mega Feeling. Der Anfang war durch den Sturz in Magny Cours ein bisschen schwierig. Da brauchte ich ein bisschen, um den Schalter wieder umzulegen und meine Pace zu finden. Step by Step ist es dann wieder besser geworden und ich konnte gut meine Runden abpulen. Jetzt, mit einem weiteren Doppelsieg hier rauszugehen, ist natürlich mega.»

Werbung

Werbung

«Es waren echt viele Leute von mir da», meinte er noch. «Viele Sponsoren, die Familie und Freunde. Mein ganzes Team und meine Trainer machen wirklich einen mega Job. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen uns in Assen.»

Auf dem legendären TT-Circuit in den Niederlanden, wo im April dieses Jahres Robins Erfolgsreise im Rahmen der Superbike-Weltmeisterschaft begann, wird vom 18. bis 20. September das Finale des Moto4 Northern Cup über die Bühne gehen. Im Rahmen der Britischen Superbike Meisterschaft BSB heißt es dann für ihn Abschied vom Moto4 Northern Cup nehmen, idealerweise mit zwei weiteren Siegen. Zuvor und danach stehen für ihn zudem weitere Einsätze im Moto4 Europe Cup auf dem Plan. In diesem wird er im nächsten Jahr parallel zum Red Bull MotoGP Rookies Cup angreifen.