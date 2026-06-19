Audi-Bestzeit im ersten ADAC GT Masters-Training auf dem Lausitzring
Audi mit Bestzeit im ersten Training des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring. Simon Connor Primm fuhr im HGL Racing Audi R8 LMS GT3 die schnellste Runde auf dem Kurs in Brandenburg.
Das ADAC GT Masters-Wochenende auf dem Lausitzring beginnt mit einer Audi-Bestzeit. Im ersten Training setzte der von Seyffarth Motorsport eingesetzte HGL Racing Audi R8 LMS GT3 die Bestzeit auf dem Kurs in Brandenburg. Simon Connor Primm umrundete den Kurs in 1:22.080 Minuten.
Mit nur 0,009 Sekunden Rückstand folgte Tim Zimmermann im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3 auf dem zweiten Rang im Endergebnis.
Niklas Kalus fuhr im Ford Mustang GT3 vom Haupt Racing Team auf den dritten Platz.
Ergebnis ADAC GT Masters Training (Top 10):
-
Robin Rogalski/Simon Connor Primm - HGL Racing - Audi R8 LMS GT3
-
Tim Zimmermann/Leyton Fourie - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3
-
Kiano Blum/Niklas Kalus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
-
Joseph Ellerine/Alain Valente - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3
-
Sandro Holzem/Juliano Holzem - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
-
Max Reis/Emil Gjerdrum - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
-
Felix Hirsiger/Finn Zulauf - LIQUI MOLY Team Engstler - Lamborghini Huracán GT3
-
Baudouin Detout/Jamie Day - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
-
Colin Bönighauen/Leo Pichler - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R
-
Mark Kastelic/Pavel Lefterov - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R
Direkt im Anschluss an das erste Training fand das Trophy-Training statt, in dem Nachwuchs- und Gentlemanfahrer startberechtigt sind. John Paul Southern Jr. fuhr hier im LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini die Bestzeit vor Jamie Day und Finn Zulauf.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand