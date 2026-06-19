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Audi-Bestzeit im ersten ADAC GT Masters-Training auf dem Lausitzring

Audi mit Bestzeit im ersten Training des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring. Simon Connor Primm fuhr im HGL Racing Audi R8 LMS GT3 die schnellste Runde auf dem Kurs in Brandenburg.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

Audi-Bestzeit im ersten Training
Audi-Bestzeit im ersten Training
Foto: Axel Weichert
Audi-Bestzeit im ersten Training
© Axel Weichert

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Im Artikel erwähnt

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Das ADAC GT Masters-Wochenende auf dem Lausitzring beginnt mit einer Audi-Bestzeit. Im ersten Training setzte der von Seyffarth Motorsport eingesetzte HGL Racing Audi R8 LMS GT3 die Bestzeit auf dem Kurs in Brandenburg. Simon Connor Primm umrundete den Kurs in 1:22.080 Minuten.

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Mit nur 0,009 Sekunden Rückstand folgte Tim Zimmermann im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3 auf dem zweiten Rang im Endergebnis.

Niklas Kalus fuhr im Ford Mustang GT3 vom Haupt Racing Team auf den dritten Platz.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnis ADAC GT Masters Training (Top 10):

  1. Robin Rogalski/Simon Connor Primm - HGL Racing - Audi R8 LMS GT3

  2. Tim Zimmermann/Leyton Fourie - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3

  3. Kiano Blum/Niklas Kalus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  4. Joseph Ellerine/Alain Valente - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3

  5. Sandro Holzem/Juliano Holzem - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  6. Max Reis/Emil Gjerdrum - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  7. Felix Hirsiger/Finn Zulauf - LIQUI MOLY Team Engstler - Lamborghini Huracán GT3

  8. Baudouin Detout/Jamie Day - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  9. Colin Bönighauen/Leo Pichler - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R

  10. Mark Kastelic/Pavel Lefterov - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R

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Direkt im Anschluss an das erste Training fand das Trophy-Training statt, in dem Nachwuchs- und Gentlemanfahrer startberechtigt sind. John Paul Southern Jr. fuhr hier im LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini die Bestzeit vor Jamie Day und Finn Zulauf.

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Ergebnisse

Voller Stand

  1. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Placeholder - Racer

Robin Rogalski / Simon Connor Primm

HGL Racing

Placeholder - Racer

Robin Rogalski

/

Simon Connor Primm

HGL Racing

77

23

1:22,080

02

Leyton Fourie

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

32

+0,009

03

Placeholder - Racer

Kiano Blum / Niklas Kalus

Haupt Racing Team

Placeholder - Racer

Kiano Blum

/

Niklas Kalus

Haupt Racing Team

2

34

+0,220

04

Placeholder

Jan Durán / Joseph Ellerine

FK Performance Motorsport

Placeholder

Jan Durán

/

Joseph Ellerine

FK Performance Motorsport

12

34

+0,309

05

Juliano Holzem

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

56

39

+0,317

06

Max Reis

Max Reis / Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

Max Reis

Max Reis

/

Emil Christian Gjerdrum

Haupt Racing Team

1

37

+0,388

07

Finn Zulauf

Finn Zulauf / Felix Hirsiger

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

Finn Zulauf

Finn Zulauf

/

Felix Hirsiger

LIQUI MOLY Team Engstler by GRT

63

34

+0,398

08

Placeholder - Racer

Jamie Day / Baudouin Detout

Comtoyou Racing

Placeholder - Racer

Jamie Day

/

Baudouin Detout

Comtoyou Racing

39

32

+0,473

09

Placeholder - Racer

Colin Jamie Bönighausen / Leo Pichler

Razoon - more than racing

Placeholder - Racer

Colin Jamie Bönighausen

/

Leo Pichler

Razoon - more than racing

41

37

+0,479

10

Placeholder

Pavel Lefterov / Mark Kastelic

Razoon - more than racing

Placeholder

Pavel Lefterov

/

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

14

36

+0,633

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  3. Placeholder

    Live

    Dekra Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
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