Nach Frust am Samstag: Felix Hirsiger setzt Lamborghini auf Pole-Position
Felix Hirsiger hat sich im Engstler Motorsport Lamborghini Huracán GT3 die Pole-Position für das zweite ADAC GT Masters-Rennen auf dem Salzburgring gesichert.
Der Schweizer Felix Hirsiger hat sich die Pole-Position für den zweiten ADAC GT Masters-Lauf auf dem Salzburgring gesichert. Im LIQUI MOLY Team Engstler Lamborghini Huracán GT3 umrundete der Schweizer den Kurs in 1:16.730 Minuten. Damit stellte Hirsiger einen neuen Rundenrekord der Serie auf dem Highspeedkurs auf. Am Vortag erlitten Hirsiger und Finn Zulauf technische Probleme auf dem Weg ins Grid und konnten erst mit rund 20 Minuten Rückstand ins Rennen starten.
Kiano Blum fuhr im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 auf den zweiten Rang. 0,314 Sekunden fehlten dem Lokalmatador auf die Bestzeit.
Rückkehrer Colin Bönighausen belegte bei seiner Rückkehr nach dem Oberschenkelbruch den dritten Platz im razoon - more than racing Porsche.
Ergebnis ADAC GT Masters Salzburgring Qualifying 2 (Top 10):
Finn Zulauf/Felix Hirsiger – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Leo Pichler/Colin Bönighausen – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
Emil Gjerdrum/Fabian Dybionka – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Fabio Rauer/Storm Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
John Paul Southern Jr./Jonas Karklys – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Leyton Fourie/Tim Zimmermann – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
Tim Hütter/Ethan Brown – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
Pavel Lefterov/Mark Kastelic – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
Jamie Day/Baudouin Detout – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
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