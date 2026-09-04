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Grasser sagt Lamborghini-Start am Salzburgring ab

Der Grasser Racing Team Lamborghini Huracán GT3 startet nicht beim ADAC GT Masters auf dem Salzburgring. Das Team sagte den Start kurzfristig ab.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

Der Grasser Lamborghini startet nicht in Salzburg
Der Grasser Lamborghini startet nicht in Salzburg
Foto: ADAC//Gruppe C Photography//Axel Weichert
Der Grasser Lamborghini startet nicht in Salzburg
© ADAC//Gruppe C Photography//Axel Weichert

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Das Grasser Racing Team startet nicht beim ADAC GT Masters auf dem Salzburgring. Das österreichische Team plante mit einem Lamborghini Huracán GT3 auf dem Highspeedkurs zu starten, welcher von Gottfried Grasser und Gerhard Tweraser gesteuert werden sollte.

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Bereits am Nürburgring sorgte das Team für viel Action im ADAC GT Masters und DTM-Teamchef Grasser absolvierte seinen ersten Start in der Serie seit 2013. Er feierte 2011 sein Debüt im ADAC GT Masters und bestritt bis einschließlich 2013 insgesamt zwölf Rennen, ehe nun in der Eifel zwei weitere dazu kamen.

Der Start kommt aufgrund des engen Rennkalenders vom Grasser Racing Team nicht zustande, nachdem das Team in der Vorwoche beim GT World Challenge Europe Endurance Cup antrat und in der kommenden Woche in der DTM.

«Gottfried hat leider keine Zeit aufgrund des Temerario-Programms», erklärte Gerhard Tweraser gegenüber GT-Place.

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