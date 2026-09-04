Weitere Audi-Bestzeit im ADAC GT Masters auf dem Salzburgring

Simon Connor Primm wiederholte im zweiten Training des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring seine Bestzeit aus der ersten Sitzung. Der Sachse umrundete den Kurs in 1:18.065 Minuten.

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Den zweiten Platz belegte Kiano Blum im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3. 0,117 Sekunden fehlten dem Österreicher auf die Bestzeit.

Emil Gjerdrum komplettiert im zweiten HRT Mustang die Top-3-Positionen.

Ergebnis ADAC GT Masters Salzburgring Training 2 (Top 10):

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