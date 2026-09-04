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Weitere Audi-Bestzeit im ADAC GT Masters auf dem Salzburgring

Simon Connor Primm fuhr auch im zweiten Training des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring die Bestzeit im Audi R8 LMS GT3 von HGL Racing.

ADAC GT Masters

Der HGL Racing Audi (links) fuhr auch die zweite Bestzeit
Der HGL Racing Audi (links) fuhr auch die zweite Bestzeit
Foto: ADAC//Gruppe C Photography
Der HGL Racing Audi (links) fuhr auch die zweite Bestzeit
© ADAC//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Simon Connor Primm wiederholte im zweiten Training des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring seine Bestzeit aus der ersten Sitzung. Der Sachse umrundete den Kurs in 1:18.065 Minuten.

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Den zweiten Platz belegte Kiano Blum im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3. 0,117 Sekunden fehlten dem Österreicher auf die Bestzeit.

Emil Gjerdrum komplettiert im zweiten HRT Mustang die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis ADAC GT Masters Salzburgring Training 2 (Top 10):

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  1. Simon Connor Primm/Robin Rogalski – HGL Racing – Audi R8 LMS GT3

  2. Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  3. Emil Gjerdrum/Fabian Dybionka – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  4. Jamie Day/Baudouin Detout – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

  5. John Paul Southern Jr./Jonas Karklys – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  6. Finn Zulauf/Felix Hirsiger – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  7. Pavel Lefterov/Mark Kastelic – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

  8. Tim Hütter/Ethan Brown – Liqui Moly Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3

  9. Leo Pichler/Colin Bönighausen – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

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Ergebnisse

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  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Robin Rogalski / Simon Connor Primm

HGL Racing

Robin Rogalski

/

Simon Connor Primm

HGL Racing

77

29

1:18,065

02

Niklas Kalus / Kiano Blum

Haupt Racing Team

Niklas Kalus

/

Kiano Blum

Haupt Racing Team

2

33

+0,117

03

Emil Christian Gjerdrum / Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

Emil Christian Gjerdrum

/

Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

1

34

+0,257

04

Baudouin Detout / Jamie Day

Comtoyou Racing

Baudouin Detout

/

Jamie Day

Comtoyou Racing

39

40

+0,429

05

Jonas Karklys / John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

Jonas Karklys

/

John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

163

40

+0,484

06

Felix Hirsiger / Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

Felix Hirsiger

/

Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

63

42

+0,509

07

Pavel Lefterov / Mark Kastelic

Razoon - more than racing

Pavel Lefterov

/

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

14

38

+0,533

08

Tim Hütter / Ethan Yang Brown

Liqui Moly Team Engstler

Tim Hütter

/

Ethan Yang Brown

Liqui Moly Team Engstler

19

38

+0,549

09

Leo Pichler / Colin Jamie Bönighausen

Razoon - more than racing

Leo Pichler

/

Colin Jamie Bönighausen

Razoon - more than racing

41

38

+0,680

10

Juliano Holzem / Sandro Holzem

Schubert Motorsport

Juliano Holzem

/

Sandro Holzem

Schubert Motorsport

56

36

+0,686

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