«Sterben tun die Anderen»: Klaus Klaffenböck lädt zur Buchpremiere

Klaus Klaffenböck ist, wie berichtet, unter die Buchautoren gegangen. Der Oberösterreicher aus Peuerbach ist der einzige österreichische Seitenwagen-Weltmeister – im Jahr 2000 holte er gemeinsam mit dem mittlerweile verstorbenen Christian Parzer den WM-Titel. Später siegte er als einziger nicht britischstämmiger Pilot dreimal bei der Tourist Trophy auf der berüchtigten Isle of Man.

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Das Buch über sein Leben und seine Karriere trägt den Titel «Sterben tun die Anderen». Auch eine englische Version unter dem Titel «Dying is for Others» ist mittlerweile in Arbeit. Co-Autor des Buches ist Kurt Molzer, das Vorwort stammt vom Tiroler Formel-1-Grand-Prix-Sieger Gerhard Berger.

Klaffi hat ab 2025 über Monate hinweg in seinen zahlreichen spannenden Rennsport-Erinnerungen gekramt und diese gemeinsam mit Autor Molzer in ein Buch gegossen. Die Autobiografie «Sterben tun die Anderen – Story eines Champions» gibt tiefe Einblicke in das Leben des Grenzgängers, für den die Verdrängung des Todes jahrelang zur Überlebensstrategie wurde.

Klaffenböck war nach seiner WM-Karriere bei den Seitenwagen jahrelang Besitzer eines Honda-Teams in der Superbike-WM und holte dort 2006 mit Alex Barros einen Sieg in Imola. Später kehrte er als aktiver Rennfahrer auf die Isle of Man zurück, wo er große Erfolge feierte und anschließend auch mit seiner Firma aktiv blieb.

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Mittlerweile steht auch fest, wann und wo das Werk präsentiert wird. Schauplatz ist am 16. Oktober die Wiener Innenstadt: Ab 17 Uhr findet die Buchvorstellung im «Audi House of Progress» in der Kärntner Straße 26 statt. Für die Veranstaltung haben sich zahlreiche prominente ehemalige Motorsportler angekündigt. Mit dabei sind unter anderem die Schweizer Seitenwagen-WM-Ikone Rolf Biland, 125-ccm-Grand-Prix-Sieger Gustl Auinger sowie Motocross-Champion Heinz Kinigadner.

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Der Versand des Klaffenböck-Buches startet nach aktuellem Stand ebenfalls am 16. Oktober. Vorbestellungen können zum Preis von 34,90 Euro (exkl. Versand) direkt über die Website von Klaus Klaffenböck aufgegeben werden. Für Klaffi-Fans gibt es zudem eine auf 200 Exemplare limitierte Auflage, die auf Wunsch mit einer persönlichen Widmung versehen wird. Dazu gibt es eine zusätzliche Überraschung. Der Preis für dieses Sammlerstück beträgt 99,99 Euro (exkl. Versand).

Weitere Daten zum Buch: «Sterben tun die Anderen» (ISBN 978-3-200-11275-9), Biografie von Klaus Klaffenböck, Co-Autor: Kurt Molzer, Vorwort: Gerhard Berger. Ca. 280 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, Format: 14 × 21,5 cm.