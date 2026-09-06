Euro Moto Nürburgring: Der Plan für Sonntag – gibt’s eine Meisterfeier?
In der Euro Moto Superbike können am Nachmittag eventuell die ersten Meisterkorken knallen. Lukas Tulovic ist dran. Auch in den anderen Klassen steigt die Schlagzahl mit Blick aufs Finale.
Die Trainings und sogar die ersten Rennen wurden bereits am Samstag erledigt. Doch auch am Sonntag heißt das Motto nochmals Vollgas bei der Jagd den vorletzten Meisterschaftspunkten, bevor es in drei Wochen schon wieder Finale in Hockenheim heißt.
Neuer Kommentator
Lieber wäre der Österreicher Luis Rammerstorfer mit seiner Triumph vom Team Freudenberg in der Startaufstellung der Euro Moto Sportbike gestanden. Doch der Nachwuchspilot war am Freitag heftig gestürzt. «Mit geht’s soweit gut», erklärte er nach dem Check im Medical Center. «Nur mein rechter Arm ist stark geprellt.» Damit bei Rammerstorfer keine Langeweile aufkommen konnte, lud Stream-Kommentator den angeschlagenen Rammerstorfer ein, wo er seine Qualitäten als Rennberichterstatter unter Beweis stellen konnte.
Lust auf Hochzeit?
Was wie immer im Rahmen des Nürburgring-Wochenendes nicht fehlen darf, ist das Angebot einer besonderen Hochzeits-Location, Motorenlärm inklusive. In dem exklusiven Trauzimmer des Business Centers am Nürburgring, mit direktem Blick auf die Start- & Zielgerade, haben heiratswillige Paare die Möglichkeit sich in einzigartigem Ambiente das Ja-Wort zu geben. Zu ausgewählten Terminen im Jahr führen die Teams der ADAC Ravenol Nürburgring Langstrecken-Serie Testfahrten durch und sorgen so für die passende Motorsport-Atmosphäre. Maximal 30 Gäste passen in die Räumlichkeiten. Ansprechpartnerin für weitere Informationen rund um die Eheschließung am Nürburgring und Terminabsprachen ist die Standesbeamtin Frau Desiree Jüngling des Standesamtes Adenau. Tel.: 02691/ 305 303, E-Mail: Desiree.Juengling@adenau.de
Der Stream
Es gibt wieder was zu sehen. Man kann sich am Sonntag nicht nur mit dem
Der Sendeplan
11:00 Uhr – Welcome Moderation
11:05 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 1 (race start 11:15 Uhr)
11:55 Uhr – Euro Moto Sportbike 2 (race start 12:05 Uhr)
12:45 Uhr – Bagger Racing European Cup Rennen 2 (race start 12:50 Uhr)
14:05 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup Rennen 2 (race start 14:10 Uhr)
14:50 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 2 (race start 15:00 Uhr)
15:40 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 2 2 (race start 15:50 Uhr)
16:25 Uhr – Kawasaki ZX-6R Cup Rennen 2 (race start 16:30 Uhr
Das Wetter
Im Erlebnis-Welt Nürburgring gibt es morgens keine Wolken, die Sonne scheint bei Temperaturen von 7°C. Im Laufe des Mittags ist es wolkig, die Sonne zeigt sich nur vereinzelt und die Temperatur steigt auf 21°C. Abends ist es im Erlebnis-Welt Nürburgring teils wolkig und teils heiter bei Werten von 15 bis zu 20°C. Nachts ist es wolkig bei Tiefsttemperaturen von 15°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 20 und 23 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)
Der Zeitplan für Sonntag, den 06.09.2026
09.00 bis 10.10 Uhr Warm-up
10.30 bis 11.00 Uhr Rennen 2 Twin Cup
11.15 bis 11.50 Uhr Rennen 1 Euro Moto Superbike
12.05 bis 12.40 Uhr Rennen 2 Euro Moto Sportbike
12.50 bis 13.15 Uhr Rennen 2 Bagger Racing Europe
13.15 bis 13.50 Uhr Pit-Walk
13.15 bis 13.50 Uhr ADAC Road tu MiniMoto
14.10 bis 14.45 Uhr Rennen 2 Pro Superstock Cup
15.00 bis 15.35 Uhr Rennen 2 Euro Moto Supersport
15.50 bis 16.25 Uhr Rennen 2 Euro Moto Superbike
16.30 bis 17.00 Uhr Rennen 2 Kawasaki Cup
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