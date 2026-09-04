Audi eröffnet Salzburgring-Wochenende mit Bestzeit

Audi-Bestzeit im ersten Training des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring. Simon Connor Primm fuhr im HGL Racing Audi R8 LMS GT3 die schnellste Runde. Primm umrundete den Kurs in 1:17.686 Minuten.

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Rang zwei belegt Leyton Fourie im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3. Der Südafrikaner hatte 0,032 Sekunden Rückstand auf Primm.

Colin Bönighausen belegte bei seinem Comeback in der tradirionsreichen GT3-Serie des ADAC im razoon - more than racing Porsche den dritten Platz.

Ergebnis ADAC GT Masters Salzburgring Training 1 (Top 10):

Simon Connor Primm/Robin Rogalski - HGL Racing - Audi R8 LMS GT3 Leyton Fourie/Tim Zimmermann - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3 Leo Pichler/Colin Bönighausen - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R Finn Zulauf/Felix Hirsiger - Liqui Moly Team Engstler - Lamborghini Huracán GT3 Emil Gjerdrum/Fabian Dybionka - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 Jamie Day/Baudouin Detout - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3 Pavel Lefterov/Mark Kastelic - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R Niklas Kalus/Kiano Blum - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 John Paul Southern Jr./Jonas Karklys - Liqui Moly Team Engstler - Lamborghini Huracán GT3 Fabio Rauer/Storm Gjerdrum - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3

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Direkt im Anschluss an das erste Training fand das Trophy-Training statt, in dem Nachwuchs- und Gentlemanfahrer startberechtigt sind. Simon Connor Primm fuhr auch hier im HGL Racing Audi die Bestzeit vor Kiano Blum und Finn Zulauf.