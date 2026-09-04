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Audi eröffnet Salzburgring-Wochenende mit Bestzeit

Simon Connor Primm fuhr die Bestzeit im ersten Training des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring. Im HGL Racing Audi R8 LMS GT3 fuhr der Sachse die schnellste Runde.

ADAC GT Masters

HGL Racing mit Bestzeit in Salzburg
HGL Racing mit Bestzeit in Salzburg
Foto: Axel Weichert
HGL Racing mit Bestzeit in Salzburg
© Axel Weichert

Im Artikel erwähnt

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Audi-Bestzeit im ersten Training des ADAC GT Masters auf dem Salzburgring. Simon Connor Primm fuhr im HGL Racing Audi R8 LMS GT3 die schnellste Runde. Primm umrundete den Kurs in 1:17.686 Minuten.

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Rang zwei belegt Leyton Fourie im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3. Der Südafrikaner hatte 0,032 Sekunden Rückstand auf Primm.

Colin Bönighausen belegte bei seinem Comeback in der tradirionsreichen GT3-Serie des ADAC im razoon - more than racing Porsche den dritten Platz.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis ADAC GT Masters Salzburgring Training 1 (Top 10):

  1. Simon Connor Primm/Robin Rogalski - HGL Racing - Audi R8 LMS GT3

  2. Leyton Fourie/Tim Zimmermann - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3

  3. Leo Pichler/Colin Bönighausen - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R

  4. Finn Zulauf/Felix Hirsiger - Liqui Moly Team Engstler - Lamborghini Huracán GT3

  5. Emil Gjerdrum/Fabian Dybionka - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  6. Jamie Day/Baudouin Detout - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  7. Pavel Lefterov/Mark Kastelic - razoon - more than racing - Porsche 911 GT3 R

  8. Niklas Kalus/Kiano Blum - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  9. John Paul Southern Jr./Jonas Karklys - Liqui Moly Team Engstler - Lamborghini Huracán GT3

  10. Fabio Rauer/Storm Gjerdrum - FK Performance Motorsport - BMW M4 GT3

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Direkt im Anschluss an das erste Training fand das Trophy-Training statt, in dem Nachwuchs- und Gentlemanfahrer startberechtigt sind. Simon Connor Primm fuhr auch hier im HGL Racing Audi die Bestzeit vor Kiano Blum und Finn Zulauf.

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Themen

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  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Robin Rogalski / Simon Connor Primm

HGL Racing

Robin Rogalski

/

Simon Connor Primm

HGL Racing

77

26

1:17,686

02

Leyton Fourie / Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

Leyton Fourie

/

Tim Zimmermann

FK Performance Motorsport

11

33

+0,032

03

Leo Pichler / Colin Jamie Bönighausen

Razoon - more than racing

Leo Pichler

/

Colin Jamie Bönighausen

Razoon - more than racing

41

34

+0,054

04

Felix Hirsiger / Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

Felix Hirsiger

/

Finn Zulauf

Liqui Moly Team Engstler

63

32

+0,118

05

Emil Christian Gjerdrum / Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

Emil Christian Gjerdrum

/

Fabian Dybionka

Haupt Racing Team

1

36

+0,152

06

Baudouin Detout / Jamie Day

Comtoyou Racing

Baudouin Detout

/

Jamie Day

Comtoyou Racing

39

42

+0,300

07

Pavel Lefterov / Mark Kastelic

Razoon - more than racing

Pavel Lefterov

/

Mark Kastelic

Razoon - more than racing

14

35

+0,349

08

Niklas Kalus / Kiano Blum

Haupt Racing Team

Niklas Kalus

/

Kiano Blum

Haupt Racing Team

2

37

+0,448

09

Jonas Karklys / John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

Jonas Karklys

/

John Paul Southern Jr.

Liqui Moly Team Engstler

163

36

+0,454

10

Storm Gjerdrum / Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

Storm Gjerdrum

/

Fabio Rauer

FK Performance Motorsport

10

36

+0,590

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