GT4-Pilot Luca Link debütiert mit FK Performance Motorsport im GT Masters

Die vorletzte Saisonstation des ADAC GT Masters findet auf dem Salzburgring statt. Zum zweiten Mal gastiert die traditionsreiche GT3-Serie auf dem ultraschnellen Kurs im Nesselgraben, an dem über dem Winter einige Modifikationen vorgenommen wurden. Trotzdem verzeiht die Strecke keinerlei Fehler und das enge Fahrerlager sorgt für weitere Herausforderungen. FK Performance Motorsport setzt drei BMW M4 GT3 Evo ein.

Werbung

Werbung

Leyton Fourie und Tim Zimmermann liegen vor der Veranstaltung vor den Toren der Mozartstadt auf dem zweiten Meisterschaftsrang. Auf die Tabellenführer haben sie nur einen Punkt Rückstand. Dabei reisen sie mit guten Erinnerungen an den Salzburgring, da sie im Vorjahr ein Rennen auf dem Kurs gewannen. Dies möchten sie nun wiederholen und im Titelkampf vorlegen.

Fabio Rauer und Storm Gjerdrum liegen derzeit auf dem siebten Meisterschaftsrang. Der junge Norweger feierte im Vorjahr auf dem Kurs sein Debüt in der GT3-Meisterschaft des ADAC. Gemeinsam zeigten die beiden Youngster in diesem Jahr bereits starke Leistungen und möchten daran anknüpfen.

Im dritten Fahrzeug der Mannschaft aus Bremen debütiert auf dem Salzburgring Luca Link im ADAC GT Masters, der normalerweise mit der Mannschaft in der ADAC GT4 Germany antritt. Link teilt sich das Fahrzeug mit Joseph Ellerine aus Südafrika. Bei einem Test im BMW M4 GT3 Evo auf dem Nürburgring wusste Link zu überzeugen.

Werbung

Werbung

«Es ist ein Riesenschritt in meiner Karriere, jetzt das ADAC GT Masters-Rennwochenende auf dem Salzburgring bestreiten zu dürfen», freut sich Luca Link. «Nach dem gelungenen Test am Nürburgring, jetzt an den Salzburgring für das erste GT3-Rennen meiner Laufbahn zu reisen ist eine große Herausforderung, jedoch werde ich alle Parameter in Bewegung setzen, um dort das bestmögliche Ergebnis für das Team und mich herauszufahren. Ich freue mich riesig, diese Challenge in Angriff zu nehmen.»

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen

Vor der Veranstaltung auf dem Salzburgring führt Leyton Fourie in der Road to DTM-Wertung des ADAC GT Masters. Der ADAC fördert den dort siegreichen Fahrer und übernimmt die Nennkosten für die kommende DTM-Saison. Zudem hat das Team einen komfortablen Vorsprung in der Teamwertung.

Auf dem Salzburgring werden zwei Endurance-Rennen mit zwei Boxenstopps inklusive Fahrerwechseln absolviert. Während der 80 Minuten Renndauer werden einmal die Reifen getauscht und zweimal nachgetankt. Die beiden Rennen werden am Samstag und Sonntag jeweils um 14:05 Uhr aufgenommen. Im offiziellen Stream auf YouTube können beide Rennen verfolgt werden – Sport1 überträgt zudem das Samstagsrennen im deutschen Free-TV.