Magny-Cours im TV: Wie man der Formel 1 ein Schnippchen schlägt

Die Senderechte für die Superbike-WM 2026 im deutschsprachigen Raum besitzt allein ServusTV. Der Privatsender hat zwar den linearen Sendebetrieb in Deutschland und der Schweiz eingestellt, diesen beiden Ländern blieb jedoch die digitale Plattform ServusTV ON erhalten. Auch im Heimatland Österreich wird aus Magny-Cours jedoch nicht linear übertragen, denn via Satellit usw. erhielt die Formel 1 aus Monza den Vorzug.

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Auf einem Smart-TV lässt sich die Servus-App installieren und man kann das neunte Meeting auf dem bequemen Sofa genießen. Aus Magny-Cours beginnt der durchgehende Live-Stream am Sonntag um 10:45 Uhr.

Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über MagentaTV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

Der offizielle Videopass bietet das umfangreichste Angebot

Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Videopass für die restliche Saison ist für 19,99 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

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Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Magny-Cours