Sonntagsrennen in Zandvoort ohne den Pure Rxcing Porsche

Der zweite Lauf des ADAC GT Masters findet ohne die Gaststarter von Pure Rxcing statt. Der litauische Rennstall zog am Sonntagmittag das Fahrzeug vom zweiten Rennlauf in der traditionsreichen GT3-Rennserie des ADAC zurück.

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Alex Malykhin qualifizierte sich auf dem 14. und vorletzten Startplatz für das zweite Rennen. Neben Malykhin, der 2024 Weltmeister in der LMGT3-Klasse der FIA WEC wurde und 2023 den Bronze Cup in der GT World Challenge Europe gewann, sollte Alexey Nesov den Porsche 911 GT3 R steuern. Der Rennstall gewann zudem in der Saison 2023/2024 den Titel in der GT3-Klasse der Asian Le Mans Series.

Das erste Rennen am Samstag beendete das Duo auf dem sechsten Rang. Nesov belegte in der ersten Rennhälfte den starken zweiten Platz, ehe Teamgründer Malykhin nach dem Fahrerwechsel etwas zurückfiel.

Zandvoort: Highlights Rennen 1 | GT Masters - Stop 2:

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Gründe für den Rückzug teilte der Rennstall noch nicht mit.

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In Zandvoort absolvierte Pure Rxcing einen einmaligen Gaststart im ADAC GT Masters, welcher vorallem zur Vorbereitung auf den Start im GT World Challenge Europe Sprint Cup in Zandvoort dienen sollte. Weitere Starts im ADAC GT Masters sind in diesem Jahr vorerst nicht geplant.