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Max Verstappen überfällt Hamilton: «Ich wusste, ich habe nur eine Chance»

Wenn am Ende 2026 das Überholmanöver des Jahres gesucht wird, ist das ein Sieganwärter: Max Verstappen geht in Runde 16 des Ungarn-GP an Lewis Hamilton bei – das war eher Überfall als Ausbremsen.

Formel 1

Max Verstappen greift Lewis Hamilton an, rechts staunt Lawson
Max Verstappen greift Lewis Hamilton an, rechts staunt Lawson
Foto: XPB
Max Verstappen greift Lewis Hamilton an, rechts staunt Lawson
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Max Verstappen hat beim Grossen Preis von Ungarn, ein wenig aus dem Nichts, den zweiten Platz erobert. Der Niederländer war mit seinem Auto überhaupt nicht zufrieden, und Startplatz 5 auf dem Hungaroring ist keine gute Ausgangslage, um später in die Nähe des Siegerpodests zu kommen.

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Während der ersten Welle von Reifenwechseln hatte Ferrari-Star Lewis Hamilton den dritten Platz von Verstappen übernommen. Den hatte Max nach dem Start wie ein Löwe gegen Hamilton verteidigt, während vorne die beiden McLaren den Ton angaben.

Ferrari holte Hamilton eine Runde vor Verstappen herein, dadurch konnte Lewis seinen Gegner strategisch überholen. Freude bei Ferrari. Aber die währte nicht lange.

Im Artikel erwähnt

In Runde 16 attackierte Verstappen seinen alten Rivalen in Kurve 1 von sehr weit hinten, das war kein Ausbremsmanöver, das war ein Überfall, Hamilton wurde da kalt erwischt.

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Danach hielt sich Verstappen vor dem Ferrari. Das war einer der Schlüssel zum späteren zweiten Platz von Max.

Verstappen nach dem Rennen: «Unser Tempo war anständig, und ich wusste, dass ich nicht viele solcher Chancen erhalte. Ich erkannte eine Möglichkeit und setzte alles auf eine Karte.»

Zwar konnte Hamilton nochmals kontern, als er auf frischeren Reifen an Max vorbeizog, doch die Ferrari-Strategie, beide Autos unter virtuellem Safety-Car für frische Walzen nochmals hereinzuholen, die ging nicht auf.

Nach einer Strafe (zu schnell in der Boxengasse) wurde Hamilton am Ende Fünfter, Max Verstappen brillanter Zweiter hinter dem unantastbaren Norris.

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1

70

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1:22,491

25

02

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3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

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12

70

+18,728

1:22,415

15

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

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Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

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30

69

+1 Runde

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4

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Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

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2

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