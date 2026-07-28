Fünf aktuelle MotoGP-Fahrer verlieren ihren Sitz: Wem für 2027 was bleibt

Die MotoGP ist ein hartes Geschäft: Wer hinter den Erwartungen bleibt, verliert eher früher als später seinen Sitz. Von 2026 auf 2027 kommt es zum größten Stühlerücken seit Jahren, fünf der 22 Stammfahrer werden in der Königsklasse keinen Platz mehr finden. Drei Dinge haben sie gemeinsam: Sie sind alle über 30 Jahre alt, mehrfache MotoGP-Sieger und in der WM-Tabelle zur Sommerpause nur in der zweiten Hälfte platziert.

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Gesamt gesehen Erfolgreichster ist Maverick Vinales mit 10 MotoGP-Siegen und 35 Podestplätzen für Suzuki, Yamaha und Aprilia. Der 31-Jährige wurde 2017 und 2019 Dritter in der Weltmeisterschaft, jeweils auf Yamaha. Verletzungsbedingt erlebt er seit 2025 zwei sehr schwierige Jahre mit KTM, der WM-22. muss nach dieser Saison aller Voraussicht seinen Rücktritt vom Profirennsport erklären .

Alex Rins (6 Siege, 18 Podiumsränge) erlebte seine beste MotoGP-Saison im Corona-Jahr 2020, als sein Suzuki-Teamkollege Joan Mir Weltmeister und Alex Dritter wurde. Mit dem Ausstieg Suzukis aus der MotoGP ging Rins’ Karriere abwärts, der 30-Jährige kam seither in zwei Jahren mit Honda und zweieinhalb mit Yamaha nicht über den 18. WM-Rang hinaus, derzeit ist er 19. Der Lockenkopf hat Interesse an der Superbike-WM angemeldet , doch keine Werksmannschaft hat ihn auf der Liste. Chancen gibt es nur noch bei Ducati-Privatteams, die aber mehrere hunderttausend Euro Mitgift verlangen.

Jack Miller sorgte für Schlagzeilen

Jack Miller (31) hat für einige Schlagzeilen gesorgt, als er bei den interessierten Werksteams in der Superbike-WM eine Gage von einer Million Euro pro Jahr aufrief . Das könnten sich nur Honda und BMW leisten. Beim japanischen Hersteller muss aber erst ein Satelliten-Team aus dem Boden gestampft werden , damit es überhaupt einen freien Platz gibt. Dann würde Somkiat Chantra, der einen gültigen HRC-Vertrag für 2027 hat, dorthin abgeschoben und Miller könnte neben Jake Dixon fahren. BMW ist am unterhaltsamen Australier ebenfalls interessiert, trotz 4 MotoGP-Siegen und 23 Podestplätzen steht er aber nicht oben auf der Wunschliste. Denn 2025 und 2026 steht «Jackass» deutlich im Schatten von Yamaha-Kollege Fabio Quartararo und als Gesamt-20. liegt er auch nur einen Platz vor seinem Rookie-Teamkollegen Toprak Razgatlioglu und hat gerade mal sieben Punkte mehr auf dem Konto.

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Beste Chancen bei BMW hat Brad Binder (30), der in der Königsklasse zweimal gewann und elfmal auf dem Podium stand. Dem Südafrikaner wird der richtige Fahrstil für die Superbikes attestiert; er kommt aus unerklärlichen Gründen mit der KTM RC16 dieses Jahr auf keinen grünen Zweig, ist als WM-13. aber der mit Abstand Beste der MotoGP-Abgänger. Seit 2020 fährt Binder für den österreichischen Hersteller in der höchsten Kategorie und beendete die WM seit damals auf den Positionen 11, 6, 6, 4, 5 und 11.

Rosige Aussichten für Franky Morbidelli

Neben Binder hat auch Franco Morbidelli (31) eine rosige Zukunft in Aussicht. Der Vizeweltmeister von 2020 auf Yamaha hat 3 Siege und 8 Podestplätze vorzuweisen und ist der heißeste Kandidat für den Platz neben Iker Lecuona im Aruba-Ducati-SBK-Werksteam. Der Römer muss bei VR46 Platz machen für den angehenden Superbike-Champion Nicolo Bulega, als Italiener passt «Morbido» gut ins Aruba-Konzept .

Wer neu in die MotoGP kommt, steht auch bereits fest. Neben Bulega bei VR46 Ducati sind das Daniel Holgado (Gresini Ducati), David Alonso bei Honda (voraussichtlich im LCR-Team), Izan Guevara bei Pramac Yamaha und Senna Agius bei Tech3 KTM.

MotoGP-Startfeld 2027:

DUCATI: Lenovo: Marc Marquez (E), Pedro Acosta (E) VR46: Fermin Aldeguer (E), Nicolo Bulega (I) Gresini: Daniel Holgado (E), Joan Mir (E)



APRILIA: Aprilia Racing: Marco Bezzecchi (I), Pecco Bagnaia (I) Trackhouse: Enea Bastianini (I), Raul Fernandez (E)



KTM: Factory Racing: Alex Marquez (E), Fabio Di Giannantonio (I) Tech3: Luca Marini (I), Senna Agius (AUS)



HONDA: HRC: Fabio Quartararo (F), Moreira oder Alonso LCR: Johann Zarco (F), Moreira oder Alonso



YAMAHA: Factory Racing: Jorge Martin (E), Ai Ogura (J) Pramac: Toprak Razgatlioglu (TR), Izan Guevara (E)



Fahrernamen in fett = bestätigt

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