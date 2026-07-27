Neue ADAC 24h Nürburgring Serie für Saison 2027 geplant

Die 24h Nürburgring werden ab 2027 auf eine breitere Basis gestellt. Dazu hat der ADAC Nordrhein als Veranstalter die ADAC 24h Nürburgring Serie aus der Taufe gehoben. Neben den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring und den 24h Qualifiers wird es künftig zum Saisonauftakt noch einen 24h Prolog geben, sodass die Teams und Fahrer noch umfangreichere Testmöglichkeiten vor dem viertägigen Höhepunkt der Nordschleifen-Saison haben werden. Außerdem zählen zwei Veranstaltungen im Sommer zur neuen Rennserie, die nach dem technischen Reglement der 24h Nürburgring ausgeschrieben wird. Diese werden im Rahmen des traditionsreichen ADAC Eifelrennens und des ADAC 1000km-Rennens ausgetragen, die von der DAMC 05 Veranstaltungs-GmbH veranstaltet werden. Sämtliche Veranstaltungen der neuen Serie werden dabei auf der 24h-Streckenvariante aus Grand-Prix-Kurs und Nordschleife ausgetragen. «Wir gehen damit auf den Wunsch vieler Teams ein, die sich eine kompakte und zielgerichtete Vorbereitung auf das ’Rennen des Jahres' auf der Nürburgring-Nordschleife gewünscht haben», erklärt Walter Hornung, Sportleiter des ADAC Nordrhein. «Zugleich können wir damit die seit einigen Jahren überaus positive Entwicklung der 24h Nürburgring auch auf andere Events ausweiten, die vollumfänglich nach dem Muster der 24h organisiert werden.»

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Ein weiterer Grund für die Serie ist, wie ein Sprecher vom ADAC Nordrhein gegenüber SPEEDWEEK bestätigte, dass der Nürburgring aufgrund der Gerichtverhandlung mit der NLS beginnt, ab 2027 die Termine auf der Nordschleife gleich unter allen Veranstaltern aufzuteilen und es dem ADAC Nordrhein zunächst darum geht das 24-Stunden-Rennen und die 24h Qualifiers zu sichern. Der ADAC Nordrhein versuchte zunächst eine Kooperation mit der Nürburgring Langstrecken-Serie, welche aber von der NLS abgelehnt wurde, da diese nur mit dem Nürburgring sprechen möchte. Das Angebot vom ADAC Nordrhein sah zunächst vor, dass die NLS zwischen den ADAC 24h Qualifiers und dem 24h-Rennen noch ein NLS-Rennen hätte abhalten sollen, zudem hätte die NLS vom ADAC Nordrhein noch einige Termine erhalten.

Das einheitliche Format für Veranstaltungen, Reglement und Organisation sind nicht die einzigen Vorteile für eingeschriebene Teams und Fahrer in der neuen 24h Serie. Sie profitieren darüber hinaus durch ein reduziertes Nenngeld und eine Startplatzgarantie für die 24h Nürburgring. Zugleich soll das geplante Preisgeld einen Beitrag zur Refinanzierung der Teameinsätze leisten. Die Organisatoren rechnen außerdem mit etlichen Teams, die sowohl an der 24h Serie und der Deutschen Historischen Langstrecken-Meisterschaft teilnehmen. Für diese ergeben sich durch den Doppelstart eine Reihe von Synergien – etwa bei der Logistik für die gemeinsamen Rennveranstaltungen.

Auch für die Nordschleifen-Fans dürfte die neue 24h Nürburgring Series ein echter Leckerbissen werden. Ob im bekannt umfangreichen und hochwertigen Livestream, über das Livetiming und den Rennticker auf der 24h-Website oder in den Social-Media-Kanälen, die von Hunderttausenden von Fans verfolgt werden: Die neue Serie wird medial auf höchstem Niveau starten. Gleichzeitig sind besondere Angebote für die Besucher vor Ort geplant – etwa eine Art Saisonticket oder besondere Campingangebote für die verschiedenen Events.

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Die ADAC 24h Nürburgring Serie umfasst in ihrer Premierensaison 2027 fünf Veranstaltungen mit insgesamt sechs Rennen:

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