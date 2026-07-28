IndyCar präsentiert neues Einsatzfahrzeug für die Saison 2028

Die IndyCar hat das neue Chassis- und Antriebsstrangpaket der NTT INDYCAR SERIES für 2028 vorgestellt. Das neue Fahrzeug besticht durch ein modernisiertes Design, das schnellere Rundenzeiten und eine verbesserte Fahrbarkeit ermöglichen soll, um mehr Rad-an-Rad-Action zu fördern – und gleichzeitig das bisher sicherste Auto für «The Fastest Racing on Earth» zu schaffen.

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Das neue Fahrzeug, dessen IR-28-Chassis in Zusammenarbeit mit Dallara entwickelt wurde, wird zu Beginn der NTT INDYCAR SERIES-Meisterschaft 2028 sein Renndebüt geben. Die ersten Renderings des IR-28 wurden heute Morgen weltweit in einem Video (unten) vorgestellt, das von Matt Damon, dem Oscar-Preisträger und Star des Kinohits «The Odyssey», kommentiert wurde.

«Wir freuen uns, die Entwürfe des neuen Chassis für die NTT INDYCAR SERIES vorstellen zu können, das unseren Sport in eine spannende neue Ära führen wird», sagte INDYCAR-Präsident J. Douglas Boles. «Wie Sie sich vorstellen können, erfordert ein Projekt dieser Größenordnung einen unglaublichen Aufwand an Planung, Zusammenarbeit und Umsetzung. Ich möchte allen unseren Partnern danken, darunter Dallara, Chevrolet, Honda, Firestone und Shell, die unermüdlich daran gearbeitet haben, ein Gesamtpaket zu entwickeln, das den ohnehin schon unglaublichen Wettbewerb in der INDYCAR und das branchenführende Wachstum weiter vorantreiben wird. Da die ersten Testfahrten diese Woche beginnen, gibt es bis 2028 noch viel zu tun, aber wir sind auf dem besten Weg, eine neue Ära der INDYCAR einzuläuten, die sich durch intensivere Rad-an-Rad-Kämpfe, Streckenrekorde, neue Maßstäbe in der Fahrbarkeit und neue Sicherheitsstandards auszeichnen wird. Wir sind zuversichtlich, dass der IR-28 das ideale Gesamtpaket ist, um die INDYCAR für unsere Teams, Fahrer, Partner und Fans voranzubringen.»

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«Wir fühlen uns geehrt, dass INDYCAR sich erneut für Dallara entschieden hat», sagte Stefano dePonti, Chief Executive Officer von Dallara USA. «Nach mehr als einem Jahrzehnt der Partnerschaft ist ihr anhaltendes Vertrauen die größte Anerkennung für die Bemühungen unseres Teams. Diese Leistung zeugt vom Engagement, dem Fachwissen und der Zusammenarbeit vieler Menschen, die unermüdlich daran gearbeitet haben, ein Auto zu entwickeln, das den heutigen Anforderungen gerecht wird und gleichzeitig in die Zukunft blickt. Sie spiegelt auch das anhaltende Engagement von Dallara wider, in Innovation und Bildung zu investieren und das im Motorsport gewonnene Wissen mit der Wissenschaft und darüber hinaus zu teilen.»

Wettkampf- und Leistungsbilanz

Die NTT INDYCAR SERIES gilt bereits als intensive und äußerst hart umkämpfte Meisterschaft, und das neue Fahrzeug wird diesen Ruf noch weiter festigen, da es auf der Renntauglichkeit aufbaut und gleichzeitig durch zusätzliche Leistung die Geschwindigkeiten steigert, um das Renngeschehen insgesamt voranzubringen. Der IR-28 ist darauf ausgelegt, die aktuellen Rundenzeiten zu unterbieten und Streckenrekorde zu brechen, unter anderem auf dem Indianapolis Motor Speedway, wo die letzten Streckenrekorde – die Ein-Runden- und Vier-Runden-Qualifikationsrekorde – 1996 vom zweifachen Gewinner des Indy 500, Arie Luyendyk, gebrochen wurden.

Im Rahmen der verbesserten Renntauglichkeit wird der IR-28 etwa 100 Pfund (ca. 45 Kilogramm) weniger wiegen als das aktuelle Fahrzeug. Das günstigere Leistungsgewicht verbessert die Renntauglichkeit, sodass die Fahrer noch mehr Gas geben können und noch spannendere Rennen sowie Rad-an-Rad-Action bieten.

Neues Fahrzeug-Design

Das Design des neuen NTT INDYCAR SERIES-Rennwagens zeichnet sich durch eine schnittige und moderne Optik aus, bewahrt dabei jedoch die unverwechselbare DNA der legendären Rennwagen vergangener Zeiten. Das gesamte Fahrzeug wurde von Grund auf neu entwickelt und gebaut, wodurch sich zahlreiche auffällige Unterschiede zum aktuellen Modell ergeben.

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Neue Front- und Heckflügel, die hinsichtlich Stil und Effizienz optimiert wurden, verleihen dem Fahrzeug für Straßen- und Stadtkurse eine aggressive Optik, während die Flügelkonfiguration für Superspeedways maximalen Abtrieb bei geringem Luftwiderstand in einem schnittigen, auf hohe Geschwindigkeiten ausgelegten Gesamtpaket bietet.

Zum ersten Mal überhaupt wurde die aerodynamische Architektur des Fahrzeugs speziell darauf ausgelegt, den Nachlauf von vorne nach hinten zu optimieren, um Überholmöglichkeiten zu verbessern. Zu den weiteren Vorteilen des Designs für 2028 gehören ein reduzierter Outwash sowie – speziell für den Indianapolis Motor Speedway – ein aerodynamisch stabilerer Frontflügel für den Speedway.

Der bereits bei der Entwicklung des Fahrzeugs integrierte IR-28-Aeroscreen ist leichter, schlanker und aerodynamischer – was die Sicherheit und die Renntauglichkeit erhöht und dem IR-28 das Aussehen und das Gefühl eines Kampfjets verleiht.

Jedes Karosserieteil wurde so konzipiert, dass es zu einem noch engeren Wettkampf auf der Strecke führt, da die neue Aerodynamik es den Fahrzeugen ermöglicht, in Kurven und im gesamten Feld enger beieinander zu fahren.

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Auch für den Fahrer verfügt das neue Fahrzeug über elektronisch gesteuerte, vom Fahrer einstellbare Stabilisatoren, die eine verbesserte Abstimmung und Renntauglichkeit ermöglichen und gleichzeitig das Cockpit übersichtlicher gestalten, indem sie herkömmliche Knöpfe und Griffe überflüssig machen, was wiederum die Sicherheit des Fahrers erhöht.

Zu den weiteren Neuerungen für den IR-28 gehört die Einführung des maßgeschneiderten AXIS-Trägheitskontroll-Federungssystems. Die AXIS-Plattform basiert auf einer leichten, gemeinsamen Dämpfungsarchitektur und erweitert die Einstellmöglichkeiten für Federn, Dämpfer und Trägheitselemente, ohne die Kosten zu erhöhen. Ihr hochgradig einstellbares Multimode-Design verbessert den mechanischen Grip durch Optimierung der Federung, verringert die Abhängigkeit von aerodynamischer Belastung und bietet den Teams gleichzeitig erhebliche Flexibilität bei der Abstimmung. Die NTT INDYCAR SERIES ist die einzige große Motorsportmeisterschaft, die sowohl vorne als auch hinten Inertanzsysteme mit einem dritten Element zulässt, was den IR-28 zu einer der fortschrittlichsten Fahrwerksplattformen im modernen Motorsport macht.

Aus Fan- und kommerzieller Sicht wird das neue Fahrzeug über eine digitale Positionsanzeige verfügen, die die Position des Wagens im Training, im Qualifying und in den Rennen anzeigt, sowie über ein einzigartiges transparentes Fenster in der Motorabdeckung, das das Branding von Chevrolet, Honda und weiteren Herstellern hervorhebt. Zu den Design-Neuerungen für 2028 gehören außerdem besser sichtbare Flächen für Serien- und Teamsponsoring.

2028 Motorpaket

Wie bereits angekündigt, werden die neuen Fahrzeuge der NTT INDYCAR SERIES ab 2028 von 2,4-Liter-V6-Verbrennungsmotoren mit Doppelturboaufladung angetrieben, die eine Leistung von bis zu 760 PS erbringen können. Chevrolet und Honda haben sich zur Teilnahme an der neuen Motorformel verpflichtet, die im Vergleich zur aktuellen Generation der INDYCAR SERIES-Motoren ein höheres Drehmoment, mehr Leistung und eine insgesamt bessere Gesamtleistung bieten wird.

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«Alle bei Chevrolet freuen sich auf diese nächste Ära der NTT INDYCAR SERIES und das Debüt des IR-28 im Jahr 2028», sagte Eric Warren, GM-Vizepräsident für Global Motorsports Competition. «Dieses neue Fahrzeug baut auf einer mehr als zehnjährigen Zusammenarbeit mit INDYCAR auf, und wir sind zuversichtlich, dass der neue 2,4-Liter-V6-Twin-Turbo-Motor die Leistung, den Sound und die Spannung liefern wird, die INDYCAR-Fans vom Team Chevy erwarten – denselben Standard, der bereits 16 Hersteller-Meisterschaften und 13 Siege beim Indianapolis 500 hervorgebracht hat.»

«Seit mehr als 30 Jahren baut Honda als wichtiger Partner der NTT INDYCAR SERIES auf seiner Rennsporttradition auf, und wir freuen uns darauf, dieses nächste Kapitel mit dem IR-28 zu beginnen, der von unserem neuen, in den USA hergestellten HRC-V6-Hybridantrieb angetrieben wird», sagte David Salters, Präsident der Honda Racing Corporation USA. «INDYCAR bietet einige der besten Rennen der Welt, und diese Weiterentwicklung der Formel schafft neue Möglichkeiten, das Renngeschehen noch zu verbessern – ein leichteres Auto, ein leistungsstärkerer Hybridantrieb, ein noch sichereres und spannenderes Fahrwerk sowie aerodynamische Herausforderungen für unsere Honda-Mitarbeiter und -Teams. Zusammen werden diese Fortschritte dazu beitragen, die INDYCAR in eine neue Ära zu führen. Honda ist stolz darauf, Teil dieser Zukunft zu sein, gestützt durch das langfristige Engagement, das wir der Serie Anfang dieses Jahres zugesagt haben. Wir können es kaum erwarten, den IR-28 auf der Rennstrecke zu sehen, wie er unsere INDYCAR-Fans begeistert.»

Die Niederspannungs-Hybridtechnologie entwickelt sich ab 2028 weiter und bietet dann eine größere Energiespeicherkapazität, mehr Einsatzmöglichkeiten für die Teams sowie ein Paket, das etwa 20 Pfund (ca. 9 Kilogramm) leichter ist als die bisherige Antriebseinheit der INDYCAR SERIES. Die deutliche Leistungssteigerung und die größere Flexibilität beim Einsatz werden durch eine neue Partnerschaft mit dem britischen Unternehmen Helix ermöglicht, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen der nächsten Generation für die Entwicklung und Lieferung elektrischer Antriebssysteme.

Mit einer Kundenliste, zu der bereits Teams der Formel 1 und der Formel E gehören, sowie mit auf der Rennstrecke bewährten Innovationen, die die Hypercars von morgen antreiben, bleibt das Hybridkonzept von Helix für die NTT INDYCAR SERIES im Glockengehäuse untergebracht – zwischen Verbrennungsmotor und Getriebe.

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Die neue Hybridplattform wird das erste batteriebasierte Energiespeichersystem (ESS) in der Geschichte der NTT INDYCAR SERIES enthalten, das von BOLD Technology geliefert wird, einem von INDYCAR für das Programm ausgewählten Unternehmen. BOLD hat seinen Hauptsitz am Circuit de Barcelona-Catalunya und baut seine US-Aktivitäten in Michigan aus. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Batteriesysteme für die Formel 1 sowie für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungsbereich. Das ESS für den IR-28 bietet eine etwa 14-mal so hohe Energiespeicherkapazität wie das derzeitige, auf Superkondensatoren basierende System – was Fahrern und Teams weitaus mehr Flexibilität hinsichtlich des Zeitpunkts und der Art des Einsatzes der Hybridleistung verschafft – und trägt gleichzeitig zu einem leichteren, sichereren Antriebspaket bei, das nach den strengsten Sicherheitsstandards des Motorsports entwickelt und zertifiziert wurde.

Xtrac, seit 2000 exklusiver Zulieferer für INDYCAR und Partner von Helix, liefert Getriebe für das neue Chassis. Zu den Entwicklungen gehört ein Getriebe, das 25 Pfund (ca. 11 Kilogramm) weniger wiegt als das aktuelle Modell.

Sicherheitsfortschritte

Das IR-28 sorgt zwar für schnellere Rundenzeiten, höhere Geschwindigkeiten und mehr Action auf der Strecke, ist aber gleichzeitig darauf ausgelegt, die Sicherheit der Fahrer mehr denn je zu gewährleisten. Vom Aeroscreen über den Überrollbügel bis hin zu den Seitenaufprallschutzstrukturen integriert das neue Fahrzeug die neuesten Fortschritte in Sachen Sicherheit und Design nahtlos in seine Kernarchitektur. Das neue Chassis wurde so konstruiert, dass es die strengeren der beiden Spezifikationen – entweder die der INDYCAR oder die der FIA – übertrifft, und bietet gegenüber dem aktuellen Fahrzeug messbare Sicherheitsverbesserungen, darunter:

Cockpit:

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Das Fahrgestell verfügt über großzügigere Innenmaße, um einer größeren Bandbreite an Fahrergrößen und Körperformen gerecht zu werden. Der IR-28 verfügt zudem über eine verbesserte interne Luftzirkulation und Treiberkühlung für mehr Komfort und eine höhere Leistung.

Seitenschutz:

Auf der Grundlage jahrzehntelanger Auswertungen von Rennen und Unfällen – einschließlich weiterer Entwicklungen am Fahrgestell – ist ein Chassis entstanden, das sich durch eine stabilere und effizientere Seitenstruktur auszeichnet und bei starken Aufprallen eine verbesserte Energieabsorption gewährleistet.

Unfall Dynamik:

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Verbesserte Stabilität mit einer natürlichen Tendenz, bei «Nose-up»-Situationen, Rutsch- oder Trudelsituationen auf dem Boden zu bleiben.

Ein umfangreicher erster Testplan für den neuen IR-28 umfasst eine Vielzahl von Strecken und Layouts, darunter den Straßenkurs und das berühmte Oval des Indianapolis Motor Speedway, den Sebring International Raceway und weitere. Die Testtermine und Termine für Medientermine werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.